El abogado de Leonardo Cositorto habló tras el primer día del juicio: "No estafó"

“La Corte Suprema aún no ha definido la competencia”, dijo el abogado de Cositorto que además dijo: “Él no estafó”, y admitió que “primero hay que definir qué juez está a cargo. La competencia estaba discutida, además se debería unificar todo en una sola causa, porque estamos hablando de una sola empresa”.

Este miércoles fue la primera audiencia contra Cositorto de su primer juicio oral en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, ya que también enfrenta causas en su contra en provincias como Córdoba, CABA y Santa Fe.

“Ya el juicio se ha iniciado, pero creemos que no va a prosperar en Goya, porque le corresponde a Buenos Aires. También consideramos que no se han cometido estafas porque cobraron hasta febrero, además la fiscal cerró las cuentas y no les dejó pagar a los acreedores”, sostuvo el letrado.

Para el abogado de Cositorto, dejó de pagar por un embargo apresurado

“Cositorto ya había declarado, pero estuvo asistido por un letrado porque el abogado defensor había renunciado a la defensa, pero no aclaramos que no hay asociación ilícita y ahora va a declarar el viernes. No se pudo pagar por una medida apresurada de una fiscal de Villa María que cerró las cuentas”, dijo el abogado.

Además, Guillermo Dragotto, indicó: “Hasta ese momento se venía pagando y cumpliendo, el tema es que la Comisión de Valores advirtió que se hacían inversiones por fuera de los canales legales y esto obligó a actuar”.