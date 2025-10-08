En vivo Radio La Red
Muerte en los boliches: el nuevo fenómeno delictivo que aterroriza a turistas y locales

Tres muertos en un boliche de San Pablo llamaron la atención de las autoridades. Se cree que hay un componente que se coloca en las bebidas que busca dejar a las personas en condiciones de indefensión.

Temor en los turistas y la población local por un elemento para adulterar bebidas. (A24.com)

La sorpresa vino más tarde. El examen forense reveló que no solo había vodka en la bebida que pidió. También metanol. La bebida adulterada y fatal la consumió en el bar San Bernardo do Campo. En San Pablo hay una serie de casos similares. En realidad, se habla ya de una ola de intoxicaciones con metanol: hay 18 casos confirmados y 158 bajo investigación. En total, hay tres muertes por metanol confirmadas y siete muertes sospechosas.

Además, la situación tiene un componente adicional que es lo que alienta la investigación de la policía. Una Amiga de Bruna recibió un mensaje en su celular que advertía - sin saberlo - el desenlace fatal.

“Siento que me bebí la cachaza del mundo entero”

Bruna le mando ese mensaje a una amiga. Así se sintió poco después del trago que consumió. Ella pidió una bebida con vodka como el componente principal de alcohol. Sin embargo, se comenzó a sentir tan mal que solo atinó a compararlo con una intoxicación o emborracharse con "cachaza".

La "cachaza" es una bebida alcohólica por azúcar o jugo de caña fermentado. Su graduación alcohólica es muy elevada. Entre el 38 % y 48 % .

Pero no era eso lo que le pasó a Bruna. El trago con vodka que pidió, tenía además, un elemento extraño y peligroso: metanol. La bebida adulterada la puso en una situación dramática rápidamente. Primero se sintió muy mal, luego se desvaneció y murió como consecuencia de esa bebida con metanol.

Un argentino también víctima mortal de este "engaño"

Alejandro Ainsworth, un argentino de 54 años, también murió en un extraño episodio. Vinculado con las drogas o elementos en las bebidas. Como tenía millas acumuladas, decidió viajar para tener una semana de descanso a Río de Janeiro. Casado y con hijos, mantuvo con su familia un contacto regular desde su llegada a Río. Hasta que un domingo por la noche, comenzaron los problemas.

De pronto, Alejandro, dejó de comunicarse. No llamó más ni atendía llamados o mensajes desde Buenos Aires. Como pasaron varios días así, sus hijos decidieron ir a buscarlo. Además, sucedió algo que los puso en alerta máxima. De pronto, los gastos en la cuenta personal ligado con su tarjeta de crédito. Los movimientos en la cuenta de Alejandro alertaron a sus hijos porque a horas de la madrugada del lunes se registraron movimientos cercanos a los 2.000 dólares.

Cuando llegaron a la ciudad carioca, no lo encontraron ni en el hotel, ni en los hospitales. Acudieron entonces a la policía y así, descubrieron una terrible noticia: lo habían drogado con alguna sustancia en un bar. Se lo llevaron cautivo para despojarlo de su dinero con las tarjetas y finalmente, lo mataron.

Una tendencia en aumento y muy peligrosa

Esta noticia que llega desde San Pablo se conecta con lo que sucedió hace pocos días en Río de Janeiro. Turistas aparecieron totalmente fuera de sí en diferentes lugares cercanos a la playa. Uno de ellos, directamente, se cayó desplomado entre la famosísima vereda de pequeños mosaicos de piedra caliza blanca y basalto negro que forman ondas, y el comienzo de la playa.

Ellos no murieron, como fue el caso de Bruna. Pero fueron víctimas de la conocida droga "Buenas noches, cenicienta". Es la situación que está aumentado y que despierta mucha preocupación. Ciudades como Río de Janeiro obtienen grandes ingresos por el turismo todos los años. Es muy peligroso que la "ciudad maravillosa" se convierta en sinónimo de una trama "cazaturistas".

San Pablo es el motor económico de Brasil. Los negocios son muy importantes. Y recibe gente de todo el mundo para cerrar importantes inversiones. También el turismo. En Río, la Policía también logró conocer la identidad de las "viudas negras": Amanda Couto Deloca (de 23 años), Mayara Ketelyn Americo da Silva (27) y Raiane Campos de Oliveira (28).

salud y bares en Brasil
Los operativos sanitarios, intensificados en Brasil por la intoxicación a turistas, que muchas veces es fatal.(Foto: Gentileza Metropoles)

En este caso de San Pablo, la víctima fatal fue una mujer. Pero hay 18 casos más. Y va en aumento. El temor es que no solo son bebidas que provocan somnolencia, como el caso tradicional para engañar a algo en un bar. Cuando se coloca metanol en una bebida y se ingiere, se transforma en un veneno.

Estos casos también tienen un costado comercial y por eso, los bares buscan que se resuelva cuanto antes. Por temor a caer víctima de esta técnica, la demanda de bebidas espirituosas es mucho menor de lo normal, tanto que las ventas de estos productos han caído un 70% en los bares".

Temor para los turistas y para los dueños de los locales de bebidas (bares, restaurantes y boliches). Se potencian entre sí, para hacer que se encuentre rápidamente a los responsables de estos crímenes.

Se habló de
Brasil Terror Alcohol Turistas
