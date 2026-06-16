El audio que complica a Claudio Barrelier: "está acorralado..."

La abogada Fernanda Alaniz, representante legal de Gabriel Vega, explicó que la familia mantiene la expectativa de que quienes están acusados puedan aportar información que ayude a reconstruir las últimas horas de Agostina. Para la querella, cada nueva evidencia incorporada al caso permite avanzar hacia una respuesta sobre lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

La letrada remarcó que el objetivo principal de la familia es conocer toda la verdad sobre el crimen y evitar que queden dudas alrededor de un hecho que provocó una profunda conmoción. En ese sentido, señaló que el expediente atraviesa una etapa donde las pruebas reunidas comienzan a tener un peso determinante.

Según Alaniz, la situación procesal de Barrelier se habría vuelto cada vez más compleja a partir de los elementos que fueron apareciendo durante la investigación. La abogada sostuvo que el acusado estaría “acorralado por la evidencia”, debido a que distintos indicios habrían ido cerrando el margen de explicación sobre su posible participación en el caso.

Para la querella, las pruebas no surgieron de un único elemento aislado, sino de una serie de datos que fueron incorporándose progresivamente. En ese sentido, consideran que la investigación permitió construir una línea de tiempo y reunir información que comprometería al principal acusado.

Además, la representante de la familia cuestionó las versiones entregadas por Barrelier desde que comenzó el expediente. Según indicó, sus declaraciones habrían presentado contradicciones que generaron dudas dentro de la investigación y que, con el paso del tiempo, fueron adquiriendo mayor relevancia.

Alaniz también lanzó un fuerte mensaje dirigido al acusado y sostuvo que todavía existe la posibilidad de que aporte información que permita avanzar hacia el esclarecimiento total del caso. En sus declaraciones, hizo referencia a la necesidad de que se conozca qué ocurrió y quiénes fueron responsables del crimen de Agostina.

“Si le queda algo de humanidad”, expresó la abogada al referirse a la posibilidad de que Barrelier pueda brindar datos relevantes. Para la familia, cualquier información que permita reconstruir lo sucedido tendría un valor fundamental en el camino hacia la justicia.

Uno de los puntos que más atención despertó en las últimas horas fue la aparición de un mensaje de voz atribuido a Claudio Barrelier. La difusión de ese material generó interrogantes y abrió nuevas especulaciones dentro de una causa que permanece bajo estricta reserva judicial.

Sin embargo, desde la querella aclararon que el audio que circuló públicamente no sería el registro al que hicieron referencia durante sus declaraciones. Fernanda Alaniz explicó que desconoce quién filtró ese material y que no corresponde a la conversación que, según indicó, podría tener relevancia para el expediente.

La abogada confirmó que existe otro registro que todavía permanece protegido dentro de la investigación. Ese material sería considerado de interés para los investigadores y podría salir a la luz si la Justicia decide habilitar el acceso a esa parte de las actuaciones.

Por el momento, la existencia de ese audio alimenta la expectativa sobre los próximos pasos judiciales. La posibilidad de que se levante el secreto de sumario podría permitir conocer detalles hasta ahora reservados y establecer qué pruebas fueron consideradas determinantes para sostener las acusaciones.

El abogado Gino Torriani, integrante del equipo que representa a la familia de Agostina, también se refirió al avance del expediente y aseguró que la querella continúa trabajando para sumar elementos que fortalezcan la investigación.

Según explicó, todavía existen diligencias pendientes y la causa permanece abierta a nuevas incorporaciones. La aparición de nuevas pruebas podría modificar algunos aspectos del expediente o incluso abrir líneas de investigación diferentes a las que actualmente están bajo análisis.

En ese sentido, la querella no descarta que puedan aparecer otros involucrados o que surjan nuevos datos relacionados con la secuencia de hechos que terminó con la muerte de Agostina Vega. Los abogados sostienen que la prioridad es avanzar con una investigación completa y sin dejar cabos sueltos.

El caso continúa generando una fuerte repercusión mientras la familia espera respuestas. La incertidumbre sobre lo que pueda revelar el audio reservado y los próximos movimientos judiciales mantienen la atención puesta en una causa donde cada nuevo elemento puede resultar decisivo.

Con el posible levantamiento del secreto de sumario en el horizonte, la investigación podría entrar en una nueva fase. Allí se conocerán con mayor precisión las pruebas reunidas, las declaraciones incorporadas y el peso que tienen los distintos indicios contra los acusados.

Mientras tanto, los familiares de Agostina continúan reclamando justicia y esperan que el avance de la causa permita reconstruir definitivamente lo sucedido. La búsqueda de la verdad permanece como el principal objetivo de quienes acompañan a la víctima y siguen de cerca una investigación que todavía guarda interrogantes clave.