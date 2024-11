El cambio dramático en la causa Loan que indigna a los argentinos

PROTEX se retira: cuestionamientos sobre el enfoque del caso

Según declaraciones realizadas por Velásquez en un programa radial, la PROTEX determinó que la desaparición de Loan no cumple con los criterios para ser considerada un caso de trata de personas. Esta postura genera polémica, ya que la procuraduría había brindado apoyo clave en las primeras etapas de la investigación.

“En el caso de Loan, ellos no ven trata. Eso puede ser polémico y sumamente grave porque se está haciendo un trabajo desde el momento que toma contacto en la Fiscalía Federal”, explicó el periodista. Con más de 100 días transcurridos desde la desaparición del niño, esta noticia representa un golpe devastador para María Noguera y José Peña, los padres del pequeño, quienes viven con el peso de la incertidumbre y la desesperación.

El rol inicial de PROTEX en la búsqueda

A pesar de su salida, Velásquez destacó que los fiscales de PROTEX realizaron aportaciones significativas durante el proceso. Entre ellas, mencionó el acompañamiento a las autoridades locales, la presentación de testigos, la realización de allanamientos y el análisis de diversas pericias.

Este esfuerzo inicial pareció encaminar la investigación hacia posibles hipótesis relacionadas con la trata de personas, un flagelo que afecta a miles de familias en Argentina. No obstante, el cambio en la dirección investigativa sugiere que se priorizarán otras líneas de investigación, algo que no necesariamente ofrece alivio a los allegados de Loan.

Un audio revelador: la declaración de la tía de Loan

En medio de este contexto, un estremecedor audio de Laudelina, la tía del niño, arroja nueva luz sobre los acontecimientos que rodearon la desaparición de Loan. En la grabación, Laudelina narra los momentos en que recibió la noticia y comparte detalles inquietantes sobre una camioneta sospechosa vista en la zona.

“Ahí es cuando me suena el celular y me avisan que faltaba Loan”, dice la mujer en la grabación. Luego menciona cómo una pareja en una camioneta habría frenado cerca de una curva en el camino a la escuela. Según su relato, el hombre bajó del vehículo, abrió la caja de la camioneta y, aparentemente, colocó algo en su interior. “Él me dijo que iba al hospital y que avisaba a la policía”, agregó la mujer.

El relato también menciona cómo la pareja sospechosa continuó disimulando mientras “buscaban” a Loan junto con la familia. En un acto inquietante, el hombre le entregó una zapatilla del niño, lo que aumentó las sospechas y la angustia de los presentes.

Más dudas que respuestas

El audio de Laudelina no solo resalta elementos potencialmente clave para la investigación, sino que también subraya la complejidad y el dolor del caso. La falta de avances concretos y la salida de PROTEX del proceso dejan un vacío en la estrategia investigativa, lo que para los padres de Loan representa un duro golpe emocional.

La desaparición de Loan se suma a una lista de casos similares que, sin resolverse, generan críticas hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y justicia en el país. Este caso, que comenzó como una búsqueda desesperada en una comunidad rural, ahora se encuentra en un momento crítico, con pocas pistas concluyentes y una familia desgastada por el tiempo y la incertidumbre.