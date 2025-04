El chat que asegura que la psiquiatra Agustina Cosachov tuvo relaciones sexuales con Diego Maradona

Los chats que incomodan: qué dijeron Cosachov y Díaz sobre Maradona

En la emisión del programa, Canaletti leyó al aire una conversación entre Carlos Díaz, el psicólogo de Maradona, y Agustina Cosachov. En uno de los mensajes más impactantes, Díaz le escribió a Cosachov: “Te gar*** al gordo, ¡sinvergüenza!**”. La respuesta de ella fue aún más polémica: “Y bueno, ja, ja, ja, terapia es terapia. Cada uno, con su técnica”.

La crudeza del lenguaje dejó boquiabiertos a los presentes. Sin embargo, Verónica Ojeda no se mostró sorprendida. “Eso no es nada. Las barbaridades que dice Díaz sobre mi persona no las pueden creer”, aseguró, sugiriendo que hay mucho más material que no ha salido aún a la luz.

Manipulación y tensiones familiares: nuevas revelaciones de Mario Baudry

El abogado de Ojeda tomó la palabra para contextualizar los mensajes expuestos. Baudry explicó que, entre los textos, se ve con claridad la preocupación del psicólogo Carlos Díaz por los intentos de Verónica Ojeda de llevar a Diego a La Plata o al Country Abril.

El 18 de noviembre —a tan solo días de la muerte del ídolo— Ojeda intentó trasladarlo, convencida de que necesitaba un entorno más seguro. Pero el entorno del exfutbolista se opuso. “El día 23 se lo quiere llevar a la fuerza”, relató Baudry, “y ahí Díaz dice: ‘Se quiere llevar al Diego. Vamos a perder todo’. Luego agrega: ‘Ahora llamo a las chicas —por Dalma y Gianinna— y la pudro para que se la agarren contra Ojeda, así no se lo lleva’”.

El objetivo, según explicó el letrado, era claro: impedir el traslado para conservar el control sobre la situación y sobre Diego mismo.

"Si Verónica se lo llevaba, hoy Diego estaba vivo"

La frase más potente la lanzó Baudry al final de su intervención: “Si ese día Verónica se lo llevaba, Diego hoy estaba vivo”. Con esta afirmación, no solo reforzó la gravedad de las decisiones que se tomaron en los últimos días del Diez, sino que también cuestionó la ética profesional de quienes debían cuidarlo.

La frase resonó en el estudio y en redes sociales. Para muchos, fue la señal de que el juicio por la muerte de Maradona está lejos de cerrarse, y que nuevos actores podrían quedar expuestos.

El papel de Dalma y Gianinna en medio de las presiones

Otro punto delicado del testimonio fue la mención a Dalma y Gianinna Maradona, hijas del astro. Según Baudry, Carlos Díaz habría utilizado su influencia para que ellas se enfrentaran a Ojeda y, de ese modo, evitaran el traslado de Diego.

El abogado calificó estas acciones como un intento de manipulación emocional, dirigido a enfrentar a las mujeres que más querían a Maradona. “No fue una decisión médica. Fue una estrategia para no perder poder”, insistió.

La estrategia detrás del escándalo

La aparición de Verónica Ojeda en Cámara del Crimen no fue un simple descargo emocional. Formó parte de una estrategia de visibilización, con pruebas concretas, en un momento clave del proceso judicial.

En un contexto donde la figura de Maradona aún genera pasiones encontradas, el testimonio de Ojeda abre un nuevo capítulo. La posibilidad de que los profesionales responsables de su cuidado hayan incumplido su deber, e incluso vulnerado límites éticos fundamentales, pone el foco en la atención médica que recibió en sus últimos días.

Más allá del juicio: ¿qué buscan Verónica Ojeda y su abogado?

Tanto Ojeda como Baudry dejaron claro que no buscan venganza, sino justicia. Pero para llegar a eso, insisten en que es necesario mostrar toda la verdad, sin filtrar nombres ni ocultar evidencias.

“El país tiene derecho a saber qué pasó realmente con Diego”, dijo Baudry al cerrar su participación en el programa. Y las redes estallaron.