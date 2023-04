El desgarrador relato de la hermana de otro colectivero asesinado en La Matanza

Esta mañana, la muerte de Daniel Barrientos la llevó a pensar a Elisa en toda la pesadilla que vivió con su hermano: "Otra vez lo mismo, no puede ser esto. Pensé en la familia de Daniel, sé lo que están sintiendo porque lo vivimos a diario. Ver las imágenes del colectivo me partió en dos porque. Pensé que lo estaba viendo a mi hermano de nuevo. Te matan por matar y a nosotros nos destruyen".

El relato de la hermana de Pablo Flores, el chofer de la línea 218 que también fue asesinado en La Matanza

Embed

Elisa siguió con su relato: "Mi hermano tenía dos hijos, era sostén de familia y nos partieron al medio a toda la familia. Es otra vida. Quiero que los asesinos de mi hermano tengan una condena. Fueron detenidos las tres personas que fueron implicadas. Pero aún así, el Tribunal decidió absorberlos en septiembre del año pasado".

Al ser consultada por cómo es el trabajo cotidiano de los colectiveros, Elisa señaló: "Ellos no tienen ninguna medida de seguridad y siguen saliendo porque tienen que trabajar. Todo empeora porque los delincuentes son impunes. Los delincuentes asesinos de mi hermano están en la calle ahora. Y por eso siguen matando. Se va a volver a repetir porque nadie los protege. Y no solo matan choferes, matan por matar y no hay justicia", concluyó.

Video | Así encontraron a Daniel Barrientos, el colectivero asesinado en La Matanza

Embed

El conductor se llamaba Daniel Barrientos, tenía 65 años y estaba próximo a jubilarse. Tras el crimen hay paro en todas las líneas de la zona oeste del conurbano bonaerense, para exigir mayor seguridad.

Según informó Buenos Días América, por la señal de A24, dos delincuentes subieron a la formación detrás de una mujer y, de inmediato, se vieron sorprendidos por la presencia de un policía que estaba en el vehículo. Al efectuarse disparos, uno de ellos impactó en Daniel Barrientos, un empleado que estaba a un mes de jubilarse.

El crimen de se produjo en Cullen y Bernardino Escribano, en el barrio Vernazza, del municipio mencionado anteriormente.

La víctima fue encontrada por otro chofer que venía detrás en el recorrido. A través de un mensaje cargado de angustia, el hombre pidió a un compañero que de aviso de lo sucedido: "Viejo, mataron a un compañero, yo estoy arriba del bondi. Avisá a la empresa, mataron a un compañero", expresó.