Soledad Aquino destrozó a Paula Robles y sorprendió con sus dichos sobre Marcelo Tinelli: "Lo vi triste"
En una nota con La mañana de Moria, Soledad Aquino fue filosa al hablar de Paula Robles y se solidarizó con el momento conflictivo que atraviesa Marcelo Tinelli.
10 nov 2025, 13:58
Soledad Aquino destrozó a Paula Robles y sorprendió con sus dichos sobre Marcelo Tinelli: "Lo vi triste"
Fiel a su estilo directo y sin filtros, Soledad Aquino habló -en una nota con La mañana de Moria- con total sinceridad sobre el presente de Marcelo Tinelli, el modo en que lo atraviesan sus hijas Micaela y Candelaria, y recordó con humor y un toque de picardía el pasado que compartieron. En la charla, también se refirió a su relación con Paula Robles, una de las exparejas del conductor, marcando ciertas diferencias con otras mujeres que pasaron por su vida.
"Lo vi triste, lo vi con los ojos llorosos y no me gusta verlo así. Me da pena. Lo quiero tanto...", confesó Soledad, visiblemente conmovida al referirse a Tinelli. Luego contó cómo acompañó a sus hijas durante los momentos más difíciles: "Como madre, las contengo. Las vi a todas mal. Me calenté. Cuando ves mal a tus chicos, saltás como una leona".
Con la misma franqueza, Aquino habló del vínculo de Marcelo con Paula Robles, aunque aclaró que nunca tuvieron demasiada cercanía: "A Paula no la conozco tanto. Tampoco me meto en los problemas de Marcelo. Creo mucho en las energías." Y agregó: "Yo con Guille hablo de cosas de mujer y con Paula Robles no se ha dado, no sé por qué, no se ha dado, viste"- En ese momento, Moria Casán, filosa como siempre, intervino con humor: "Claro, bueno, fue la mina que te sacó el chongo". Sin perder la sonrisa, Soledad respondió divertida: "Guacha, qué guacha sos", mientras Moria remató entre carcajadas: "Y no, yo no fui guacha, fue guacha ella… pero divina, modosita, bailarina, se quedó con el caballero".
Entre risas, Aquino continuó con su desparpajo habitual: "No me hagan reír, que se empieza a reír el loro. Tengo el loro acá, cuando me escucha reírse, empieza a reírse como yo. La palabra goma la inventé yo. Todas esas palabras las inventaba yo, pues muy jodona". Luego, se sinceró sobre los motivos de su separación: "Yo me separé muy enamorada. Marcelo vivía prácticamente en el canal, yo criaba hijas, era muy celosa, era torturante, insoportable".
Más tranquila, reflexionó sobre su presente sentimental y su independencia: "No me quise volver a juntar. Estoy como mis amigas, con cama afuera. Nunca pensé en volver con Marcelo." Finalmente, recordó con ternura los años compartidos: "Mis hijas amaban La Boyita. Todos la amaban. Hasta yo fui de vacaciones ahí. Éramos unos niños".
A pesar del paso del tiempo, Soledad Aquino dejó en claro que el cariño hacia Marcelo y la unión familiar permanecen intactos: "Acepté la realidad y listo. Después tuvo hijos divinos, formó su familia, tuvo a Fran. Yo al toque me puse de novia... Pero a Marcelo lo quiero tanto, y me da pena verlo triste".
Embed
¿Paula Robles, con proyecto nuevo en medio del conflicto en el clan Tinelli?
Paula Robles sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una novedad laboral en medio del escándalo que volvió a poner su nombre en el centro de la atención mediática. En los últimos días, Soledad Aquino la había acusado públicamente de haber destruido su familia en los años 90, pero lejos de responder o alimentar la polémica, Robles prefirió mostrar su presente profesional y demostrar que continúa vigente en el mundo artístico.
Actualmente, además de trabajar como profesora de las técnicas Alexander y TakeTina, la ex pareja de Marcelo Tinelli protagoniza la obra Ahora vos, una propuesta teatral que aborda la maternidad desde una mirada íntima y emocional. En sus redes sociales, la bailarina compartió algunos detalles del proyecto y escribió: “¿Cómo ser yo mientras estoy en vos? Estamos terminando su segunda temporada en Buenos Aires. Sábado 8 y 15 de noviembre a las 20:30 en el Portón de Sánchez”.
La publicación rápidamente recibió mensajes de apoyo y admiración, en los que destacaron su talento y su capacidad para reinventarse lejos del ruido mediático. Con esta obra, Robles reafirma su vínculo con el arte, una faceta que mantuvo activa incluso después de su separación del conductor y que hoy le permite seguir presente en los escenarios porteños.
El nombre de Paula también volvió a resonar esta semana luego de acompañar a su hija Juana Tinelli, quien denunció haber recibido amenazas telefónicas. Su aparición pública en defensa de la joven coincidió con las declaraciones de Soledad Aquino, que recordó con dolor el momento en que Marcelo la dejó por ella. Sin embargo, Robles eligió no responder a esos dichos y enfocar su energía en su carrera y su familia, manteniendo un perfil bajo y un presente alejado de los conflictos mediáticos.