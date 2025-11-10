Soledad Aquino destrozó a Paula Robles y sorprendió con sus dichos sobre Marcelo Tinelli: "Lo vi triste"

Más tranquila, reflexionó sobre su presente sentimental y su independencia: "No me quise volver a juntar. Estoy como mis amigas, con cama afuera. Nunca pensé en volver con Marcelo." Finalmente, recordó con ternura los años compartidos: "Mis hijas amaban La Boyita. Todos la amaban. Hasta yo fui de vacaciones ahí. Éramos unos niños".

A pesar del paso del tiempo, Soledad Aquino dejó en claro que el cariño hacia Marcelo y la unión familiar permanecen intactos: "Acepté la realidad y listo. Después tuvo hijos divinos, formó su familia, tuvo a Fran. Yo al toque me puse de novia... Pero a Marcelo lo quiero tanto, y me da pena verlo triste".

¿Paula Robles, con proyecto nuevo en medio del conflicto en el clan Tinelli?

Paula Robles sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una novedad laboral en medio del escándalo que volvió a poner su nombre en el centro de la atención mediática. En los últimos días, Soledad Aquino la había acusado públicamente de haber destruido su familia en los años 90, pero lejos de responder o alimentar la polémica, Robles prefirió mostrar su presente profesional y demostrar que continúa vigente en el mundo artístico.

Actualmente, además de trabajar como profesora de las técnicas Alexander y TakeTina, la ex pareja de Marcelo Tinelli protagoniza la obra Ahora vos, una propuesta teatral que aborda la maternidad desde una mirada íntima y emocional. En sus redes sociales, la bailarina compartió algunos detalles del proyecto y escribió: “¿Cómo ser yo mientras estoy en vos? Estamos terminando su segunda temporada en Buenos Aires. Sábado 8 y 15 de noviembre a las 20:30 en el Portón de Sánchez”.

La publicación rápidamente recibió mensajes de apoyo y admiración, en los que destacaron su talento y su capacidad para reinventarse lejos del ruido mediático. Con esta obra, Robles reafirma su vínculo con el arte, una faceta que mantuvo activa incluso después de su separación del conductor y que hoy le permite seguir presente en los escenarios porteños.

El nombre de Paula también volvió a resonar esta semana luego de acompañar a su hija Juana Tinelli, quien denunció haber recibido amenazas telefónicas. Su aparición pública en defensa de la joven coincidió con las declaraciones de Soledad Aquino, que recordó con dolor el momento en que Marcelo la dejó por ella. Sin embargo, Robles eligió no responder a esos dichos y enfocar su energía en su carrera y su familia, manteniendo un perfil bajo y un presente alejado de los conflictos mediáticos.