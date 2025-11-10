AUH ANSES: el bono extra que pocos están cobrando antes de fin de año y cómo activarlo

Cuánto se cobra por presentar la Libreta AUH

El pago por la Libreta corresponde al 20% del monto mensual retenido durante todo el año anterior, y se liquida una vez que ANSES valida el formulario.

Los valores actuales son los siguientes:

$188.069,40 por hijo en zona general .

$612.401,00 por hijo con discapacidad en zona general .

$244.491,60 por hijo en zona austral (Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén y el partido bonaerense de Patagones).

$796.122,60 por hijo con discapacidad en zona austral.

Esto significa que, por ejemplo, una madre con dos hijos en zona general puede cobrar más de $376.000 en un solo pago al presentar la Libreta.

Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta AUH

ANSES estableció que el trámite podrá hacerse hasta el 31 de diciembre de 2025, pero corresponde al período 2024.

Si no se presenta dentro del plazo, se pierde el derecho al cobro del 20% retenido, y además puede suspenderse la AUH hasta regularizar la situación.

Por eso, se recomienda no esperar al último momento: el trámite es gratuito y se puede hacer tanto de manera presencial como online, con solo unos minutos de gestión.

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso

Existen dos formas de completar el trámite:

1. Desde Mi ANSES (online)

Ingresar a www.anses.gob.ar con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

En el menú, seleccionar “Hijas e hijos > Libreta AUH” .

Verificar si hay pendientes de presentación .

Descargar e imprimir el formulario PS.1.47.

Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que completen y firmen las secciones correspondientes.

Subir el formulario firmado nuevamente en el portal.

2. En forma presencial

Descargar o retirar el formulario PS.1.47 en cualquier oficina de ANSES.

Completarlo con la firma de la escuela y del centro de salud.

Presentarlo sin turno en una delegación del organismo.

Una vez entregado, ANSES acredita el pago en la cuenta del titular dentro de los 60 días posteriores.

Por qué se cobra este bono: La retención del 20% es una política implementada por ANSES para incentivar el cumplimiento de los controles médicos y educativos.

De este modo, el organismo asegura que la AUH no solo funcione como asistencia económica, sino también como una herramienta de acompañamiento familiar y cuidado integral.

El dinero retenido no se pierde, sino que se acumula mes a mes y se paga todo junto cuando se presenta la Libreta. Por eso muchos beneficiarios lo llaman “el bono extra”, aunque técnicamente es una restitución de haberes retenidos.

Qué pasa si no presento la Libreta AUH

Si no se entrega el formulario:

No se cobra el 20% retenido.

Se puede suspender el cobro mensual de la AUH.

El titular deberá regularizar el trámite para volver a percibir el beneficio.

Por eso, ANSES recomienda revisar desde Mi ANSES si la Libreta ya fue presentada y, de no ser así, hacerlo cuanto antes.

AUH y otros beneficios compatibles

Además del pago por la Libreta, las titulares de AUH pueden sumar otros beneficios activos del organismo, como:

Tarjeta Alimentar , que en noviembre paga entre $52.250 y $108.062 , según cantidad de hijos.

Complemento Leche del Plan 1000 Días , de $42.162 por hijo menor de 3 años.

Créditos ANSES o Cuenta DNI, con montos de hasta $2.000.000 a tasa preferencial.

Combinados, estos programas pueden significar más de $250.000 mensuales por hijo, dependiendo de la situación familiar.