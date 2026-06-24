Yanina Latorre destapó la crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi tras el escándalo en el boliche: "Enloqueció"

En otro tramo, Latorre recordó que la semana pasada la pareja atravesó una crisis: “La semana pasada... después del episodio de Tequila.... se pelearon, ella parece que se fue a su casa de San Jorge... pero ahora que trascendió todo... ella enloqueció”.

Con tono burlón, cuestionó la actitud de Icardi en redes sociales: “Por eso el carrete ridículo de Tequila, jajaja. ¿Quién va al boliche y hace un book de fotos? De manual”. Y cerró con una comparación que remite a los tiempos del Wandagate: “Acuérdense que Mauro cuando estaba con Wanda también subía carretes y posteos mentirosos”.

Qué contó la joven agredida por la China Suárez en un boliche

En las últimas horas, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a ser noticia por un episodio inesperado que los dejó en el centro de la polémica. Una joven modelo de 25 años aseguró que la actriz la tomó del cabello luego de que el delantero intentara besarla en un reconocido boliche porteño que ambos frecuentan cuando están en Buenos Aires.

Aunque en redes sociales la ex Casi Ángeles y el ex de Wanda Nara se mostraron muy enamorados durante su paso por un local de Costanera, en LAM (América TV) contaron que Eugenia Suárez habría reaccionado con furia contra una rubia que se acercó a conversar con Icardi en el sector VIP, llegando incluso a agarrarla de los pelos.

Este miércoles, las cámaras de Intrusos dieron con la protagonista de la historia. La modelo relató en primera persona lo ocurrido y explicó que, para evitar mayores problemas, decidió retirarse del lugar tras el cruce con la China Suárez, que se originó por la breve charla que mantuvo con el futbolista del Galatasaray.

"Me los crucé... Estaban ahí. Fue en el VIP. Subimos un rato y estaban ahí", comentó entre risas nerviosas Ekaterina Ojeda al cronista de América TV. Aunque evitó dar demasiados detalles, dejó entrever que la actriz se habría molestado al verla hablando con Mauro Icardi.

Respecto a cómo se dio la situación, Ekaterina señaló que "él estaba solo y después llegó ella". Tras confirmar que Icardi le dio charla, aclaró que se trató de "una charla normal de boliche".

La joven insistió en que no llegó a hablar directamente con Eugenia y que tampoco permitió que Mauro la besara. Consultada sobre si la China estaba molesta, deslizó: "Enojada estaba... quizás con él, no sé si conmigo".

En cuanto al intercambio con el delantero, Ojeda sostuvo que "quedó ahí". Y cuando el cronista quiso saber si Icardi le "tiró los perros", ella pidió entre risas nerviosas que no le hicieran más preguntas.

Finalmente, al ser consultada sobre si el jugador parecía "pasado de copas", la modelo prefirió no responder para no comprometerlo. "No soy fan, ni sé dónde juega... sé que Turquía por todo el quilombo", concluyó con una sonrisa.