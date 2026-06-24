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El inesperado cruce de Wanda Nara con Mariana Fabbiani: discusión picante, pases de factura y tensión

Wanda Nara salió al aire en el programa de Mariana Fabbiani, cruzó a Elba Marcovecchio y le hizo un fuerte reclamo a la conductora de América TV.

24 jun 2026, 17:20
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El inesperado cruce Mariana Fabbiani y Wanda Nara: discusión picante, pases de factura y tensión.

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El inesperado cruce Mariana Fabbiani y Wanda Nara: discusión picante, pases de factura y tensión.

Wanda Nara protagonizó un tenso cruce en vivo con Mariana Fabbiani durante DDM (América TV), luego de comunicarse de manera urgente con el programa para expresar su profundo malestar por la presencia de Elba Marcovecchio en el ciclo. La conductora escuchó los reclamos de la empresaria, que cuestionó el espacio que se les brinda a las abogadas de Mauro Icardi para hablar del conflicto judicial y familiar que mantienen.

Al comenzar su descargo, Wanda explicó por qué decidió salir al aire y aseguró que suele responder cuando considera que circulan versiones erróneas sobre su situación. "Yo los veo durante todo el año, cuando yo grabo en Telefe, entonces salgo a aclarar un montón de cosas".

Luego apuntó directamente contra Elba Marcovecchio y Lara Piro por declaraciones que, según sostuvo, generaron preocupación en su entorno. "Esta abogada (por Elba Marcovecchio) y la otra abogada (Lara Piro) se cansaron de decir pavadas. Ayer me llamó todo el mundo, compañeritas de colegio de mi hija, mamás, el director de la prepaga de mis hijas, todos asustados y preocupados, porque la abogada de Mauro anunció abiertamente en un streaming que mi hija tiene una tremenda lesión. Cuando ella habla y dice que yo confundo, me parece que las principales en confundir son ellas dos y es lo que están haciendo hace tiempo".

En ese contexto, el diálogo comenzó a tensarse cuando Wanda dejó entrever que no se sintió acompañada por Mariana durante toda la cobertura mediática del conflicto. "Siento que muchas veces no te pusiste en el lugar de una madre conmigo. Cuando quieren instalar que yo soy mala madre...", expresó. De inmediato, la conductora respondió: "No recuerdo nunca haber dicho que sos una mala madre".

Lejos de bajar el tono, Wanda insistió con su planteo y apeló al vínculo personal que existe entre ambas. "Me parece que conocés a mi hermana, me conocés a mí, conocés a mi familia...", sostuvo. A lo que Mariana contestó: "Yo arranqué diciendo que ayer te escuché con Yanina y es muy difícil lo que te toca atravesar".

Sin embargo, el momento de mayor tensión llegó cuando Wanda cuestionó el tiempo que el programa les dedica a las representantes legales de Mauro Icardi. "No entiendo por qué le dan tantas horas de tu programa a dos mujeres con tanta violencia hacia una mamá".

Ante esa acusación, Mariana buscó una explicación directa y le preguntó: "¿Vos me estás cuestionando que yo saque al aire a las abogadas?". La empresaria respondió sin dudar: "Me parece que siempre han sido violentas conmigo".

Finalmente, la conductora defendió la línea editorial del programa y recordó que en distintas oportunidades había respaldado públicamente a Wanda. "Lo lamento muchísimo, pero te hemos defendido un montón de veces Wanda. Me pongo en tu lugar y digo: 'qué difícil lo que está viviendo', pero, al mismo tiempo, me pongo del otro lado y entiendo que hay un conflicto económico entre ustedes".

El intercambio dejó en evidencia las diferencias entre ambas respecto de la cobertura del conflicto con Mauro Icardi y expuso, en vivo, un incómodo momento que sorprendió a los televidentes de DDM (América TV).

¿Cuál fue el pedido desesperado de Mauro Icardi a Wanda Nara?

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi en SQP (América TV) y reveló que el futbolista le exige que regrese a Turquía con las hijas que tienen en común, pese a que él está sin club y planea viajar a la Argentina para estar con la China Suárez. "Él a mí me reclama que yo vuelva a Turquía con mis hijas. Él tiene libre y se viene para acá, porque tiene obviamente una pareja argentina, con hijos argentinos, y yo estaría en Turquía con mis hijas, siendo que yo soy argentina y toda la vida viví en mi país", disparó la empresaria, que también cuestionó la lógica del reclamo: "Mauro ni es turco, ni va a vivir en Turquía el día que se retire. ¿Cómo me exigen a mí?"

En paralelo, Wanda estalló al revelar que le perforaron la oreja a una de sus hijas sin consultarla: "A mi hija le perforaron cinco veces la oreja sin preguntarme y se le infectó. Fue algo que decidió el papá y se lo hizo él mismo", lanzó visiblemente indignada. La empresaria aclaró que la menor tampoco puede ingresar al colegio con cinco aritos a causa de la infección, y remarcó su postura: "Yo tengo hijos adolescentes y no autorizo tatuajes ni piercings. Hay cosas que como padres tenemos que consensuar".

El conflicto también escala en el plano económico: la abogada de Icardi, Elba Marcovecchio, cuestionó en Intrusos (América TV) la cuota alimentaria que reclama Wanda, que según la panelista Paula Varela ascendería a 30.000 dólares mensuales por las dos hijas en común. "Con ese monto es desproporcionado para vivir en Argentina", insistió Marcovecchio. Mientras tanto, Wanda señaló que la Justicia instó a ambos a resolver sus diferencias directamente: "Lo que pidió la justicia es que seamos nosotros dos los que tratemos de resolver las cosas, porque cuando nos ponemos de acuerdo, se resuelven las cosas".

     

 

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