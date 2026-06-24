El inesperado cruce de Wanda Nara con Mariana Fabbiani: discusión picante, pases de factura y tensión

Lejos de bajar el tono, Wanda insistió con su planteo y apeló al vínculo personal que existe entre ambas. "Me parece que conocés a mi hermana, me conocés a mí, conocés a mi familia...", sostuvo. A lo que Mariana contestó: "Yo arranqué diciendo que ayer te escuché con Yanina y es muy difícil lo que te toca atravesar".

Sin embargo, el momento de mayor tensión llegó cuando Wanda cuestionó el tiempo que el programa les dedica a las representantes legales de Mauro Icardi. "No entiendo por qué le dan tantas horas de tu programa a dos mujeres con tanta violencia hacia una mamá".

Ante esa acusación, Mariana buscó una explicación directa y le preguntó: "¿Vos me estás cuestionando que yo saque al aire a las abogadas?". La empresaria respondió sin dudar: "Me parece que siempre han sido violentas conmigo".

Finalmente, la conductora defendió la línea editorial del programa y recordó que en distintas oportunidades había respaldado públicamente a Wanda. "Lo lamento muchísimo, pero te hemos defendido un montón de veces Wanda. Me pongo en tu lugar y digo: 'qué difícil lo que está viviendo', pero, al mismo tiempo, me pongo del otro lado y entiendo que hay un conflicto económico entre ustedes".

El intercambio dejó en evidencia las diferencias entre ambas respecto de la cobertura del conflicto con Mauro Icardi y expuso, en vivo, un incómodo momento que sorprendió a los televidentes de DDM (América TV).

¿Cuál fue el pedido desesperado de Mauro Icardi a Wanda Nara?

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi en SQP (América TV) y reveló que el futbolista le exige que regrese a Turquía con las hijas que tienen en común, pese a que él está sin club y planea viajar a la Argentina para estar con la China Suárez. "Él a mí me reclama que yo vuelva a Turquía con mis hijas. Él tiene libre y se viene para acá, porque tiene obviamente una pareja argentina, con hijos argentinos, y yo estaría en Turquía con mis hijas, siendo que yo soy argentina y toda la vida viví en mi país", disparó la empresaria, que también cuestionó la lógica del reclamo: "Mauro ni es turco, ni va a vivir en Turquía el día que se retire. ¿Cómo me exigen a mí?"

En paralelo, Wanda estalló al revelar que le perforaron la oreja a una de sus hijas sin consultarla: "A mi hija le perforaron cinco veces la oreja sin preguntarme y se le infectó. Fue algo que decidió el papá y se lo hizo él mismo", lanzó visiblemente indignada. La empresaria aclaró que la menor tampoco puede ingresar al colegio con cinco aritos a causa de la infección, y remarcó su postura: "Yo tengo hijos adolescentes y no autorizo tatuajes ni piercings. Hay cosas que como padres tenemos que consensuar".

El conflicto también escala en el plano económico: la abogada de Icardi, Elba Marcovecchio, cuestionó en Intrusos (América TV) la cuota alimentaria que reclama Wanda, que según la panelista Paula Varela ascendería a 30.000 dólares mensuales por las dos hijas en común. "Con ese monto es desproporcionado para vivir en Argentina", insistió Marcovecchio. Mientras tanto, Wanda señaló que la Justicia instó a ambos a resolver sus diferencias directamente: "Lo que pidió la justicia es que seamos nosotros dos los que tratemos de resolver las cosas, porque cuando nos ponemos de acuerdo, se resuelven las cosas".