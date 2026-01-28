Revelaron los nombres de los famosos que participarían en Gran Hermano Generación Dorada

Quién sería el primer confirmado de Gran Hermano Generación Dorada

Rami “El Colorado” Bilbao, influencer con fuerte presencia en redes sociales, quedó en el centro de la escena luego de asegurar que su participación en Gran Hermano Generación Dorada estaba prácticamente confirmada. Según contó, había superado todas las instancias del proceso de selección, pero una decisión personal de último momento lo llevó a bajarse del reality, generando debate y repercusiones inmediatas.

La historia se conoció a partir de un video que el propio Rami compartió en sus redes, donde relató en primera persona cómo fue su experiencia dentro del proceso de convocatoria. Allí explicó que recibió la propuesta formal para ingresar al programa y que, durante un tiempo, estuvo convencido de aceptar el desafío. Sin embargo, la exposición pública de esa posibilidad provocó un revuelo inesperado, ya que muchos interpretaron sus dichos como la filtración del primer convocado oficial del ciclo.

Al explicar los motivos de su decisión, el influencer fue contundente y puso el foco en su bienestar personal, dejando en evidencia el impacto que le geberaba la idea de una fuerte exposición: “Me llegó la propuesta para entrar, pero decidí darme de baja por mi salud mental. Tenía miedo de que me cancelen y de pirar, como pasa con muchos participantes ”.

Rami también reveló que el proceso avanzó hasta instancias decisivas y que su ingreso era una posibilidad concreta. “Pasé todas las instancias y yo decía ‘sí, voy a entrar’. Era una decisión importante. Me generaba mucha ansiedad ”, explicó, marcando el peso emocional que empezó a tener la experiencia incluso antes de entrar a la casa.

Antes de tomar la determinación final, contó que buscó contención y opiniones en su círculo íntimo: “Le preguntaba a mis amigas y me daban opiniones distintas, pero finalmente me bajé” y agregó que “lo hice por mi salud mental y por ustedes porque no quería abandonarlos”, respecto a sus seguidores.

El video rápidamente se viralizó y abrió un fuerte debate en redes sociales sobre los límites de la exposición mediática, la presión que genera el reality y el impacto emocional que puede provocar Gran Hermano Generación Dorada incluso antes de su inicio. Mientras la producción mantiene el habitual hermetismo, el testimonio de Rami “El Colorado” Bilbao dejó al descubierto parte del detrás de escena del casting y sumó un nuevo capítulo a la previa del programa.