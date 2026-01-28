Camila Homs mostró por primera vez a su bebé Aitana y enterneció a las redes: "Bienvenida princesa"

Qué hay detrás de la polémica por el nombre de la bebé de Cami Homs

Camila Homs se convirtió en mamá de Aitana este 27 de enero junto a José Sosa, una noticia que ambos celebraron con enorme alegría luego de meses de espera y expectativa por la llegada de su primera hija en común.

Sin embargo, el anuncio no despertó únicamente felicitaciones. Como suele suceder con todo lo que involucra a Homs y a su pasado mediático con Rodrigo De Paul, el nacimiento volvió a generar revuelo en redes sociales. En esta oportunidad, la polémica se concentró en el nombre elegido para la bebé, que rápidamente fue vinculado a Tini Stoessel por algunos usuarios, debido a que coincide con el de la actual pareja de Sebastián Yatra.

Apenas compartieron la noticia en las redes sociales, comenzaron a multiplicarse las teorías y los comentarios filosos en X e Instagram, donde muchos interpretaron la elección como una indirecta. “¿Me estás diciendo que le puso igual que la mujer por la que Sebastián Yatra dejó a Tini Stoessel?”, “¿Acaso es una venganza a Tini?” y “¿No había otro?” fueron algunos de los mensajes que se viralizaron, en clara referencia a la cantante española Aitana.