Camila Homs mostró por primera vez a su bebé Aitana y enterneció a las redes: "Bienvenida princesa"
Camila Homs mostró por primera vez en redes sociales a la pequeña Aitana y la publicación tuvo una repercusión inmediata: cosechó cientos de miles de likes y miles de comentarios, con mensajes de cariño y felicitaciones que acompañaron a la modelo en esta nueva etapa de su vida como mamá.
28 ene 2026, 23:16
Cami Homs compartió la primera imagen de la pequeña Aitana, la bebé que dio a luz este 27 de febrero, y enterneció a sus seguidores. A través de sus redes sociales, la modelo mostró un tierno momento junto a la recién nacida, acompañado por un mensaje cargado de emoción y agradecimiento.
Pese a la polémica que se generó en torno al nombre de la pequeña, la publicación no tardó en llenarse de comentarios y felicitaciones de amigos, colegas y fanáticos, quienes celebraron la llegada de la beba y destacaron la felicidad que transmite la flamante mamá en esta nueva etapa.
"Te hiciste desear tanto. Bienvenida princesa nuestra", escribió en Instagram. La publicación juntó 281 mil likes y ¡4 millones de comentarios!
Con este gesto íntimo y emotivo, Homs cerró los primeros días de una etapa profundamente especial, compartiendo con sus seguidores la felicidad que atraviesa como mamá. La imagen puso el foco en lo esencial: el amor, la emoción del comienzo y el acompañamiento masivo que recibió en este nuevo capítulo de su vida.
Qué hay detrás de la polémica por el nombre de la bebé de Cami Homs
Camila Homs se convirtió en mamá de Aitana este 27 de enero junto a José Sosa, una noticia que ambos celebraron con enorme alegría luego de meses de espera y expectativa por la llegada de su primera hija en común.
Sin embargo, el anuncio no despertó únicamente felicitaciones. Como suele suceder con todo lo que involucra a Homs y a su pasado mediático con Rodrigo De Paul, el nacimiento volvió a generar revuelo en redes sociales. En esta oportunidad, la polémica se concentró en el nombre elegido para la bebé, que rápidamente fue vinculado a Tini Stoessel por algunos usuarios, debido a que coincide con el de la actual pareja de Sebastián Yatra.
Apenas compartieron la noticia en las redes sociales, comenzaron a multiplicarse las teorías y los comentarios filosos en X e Instagram, donde muchos interpretaron la elección como una indirecta. “¿Me estás diciendo que le puso igual que la mujer por la que Sebastián Yatra dejó a Tini Stoessel?”, “¿Acaso es una venganza a Tini?” y “¿No había otro?” fueron algunos de los mensajes que se viralizaron, en clara referencia a la cantante española Aitana.