Escándalo entre Yuyito González y Fátima Florez: el insulto que reavivó la pelea y el descargo feroz

Fátima Florez quedó en el centro de la polémica tras un comentario explosivo y Yuyito González respondió con un durísimo descargo que salió a la luz. Qué se dijeron.

28 ene 2026, 23:02
La noche en Mar del Plata prometía ser de aplausos y glamour, pero terminó convirtiéndose en un nuevo escándalo mediático. Fátima Florez quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video en el que, al salir del teatro y sacarse fotos con el público, una mujer le gritó: “Pará, Yuyito que lo mira por TV”. Sin filtro, la imitadora respondió: “Que la chupe”.

El tema fue abordado en LAM (América TV), donde la periodista Pilar Smith mostró los explosivos mensajes que le envió Yuyito González tras enterarse del episodio y de nuevos comentarios de Fátima en televisión. En su descargo, la conductora fue contundente: “Me comentaron que hoy en el programa de Moria Casán, Fátima Florez volvió a mencionar algo como que yo interferí en su relación con Javier Milei, en fin, sigue confundida con una historia que no es como ella cree porque pienso que en realidad nunca supo la verdad sobre el acercamiento de Javier Milei a mí y eso la mantiene envenenada en mi contra lamentablemente”, lanzó sin anestesia.

Lejos de bajar el tono, Yuyito redobló la apuesta y sostuvo que todo se basa en una versión falsa: “Una vez más quiero decir que esa historia que se autocontó o le contaron no es real, hay una historia que es la única verdad y no es justamente que yo haya buscado a Javier Milei”, remarcó, dejando entrever que habría información que nunca salió a la luz.

Incluso, fue más allá y deslizó que podría haber hablado antes, pero eligió el silencio: “Si realmente yo no tuviera consideración hacia Fátima Florez ya la hubiera dicho y hasta me podría haber aprovechado de esa verdad”, disparó, dejando la puerta abierta a un nuevo capítulo del conflicto.

Para cerrar, Yuyito intentó despegarse definitivamente de cualquier vínculo con el Presidente: “A principios de este año tuve una conversación con Javier Milei para dejar de vincularnos, lo cual hace que yo no interfiera en ningún tipo de relación que ellos quisieran tener. Si no sucede está más que claro que su relación no tiene nada que ver conmigo”, sentenció.

Fátima Florez contó qué le dijo Javier Milei al oído en el escenario

Javier Milei sorprendió a todos al compartir una canción con su ex pareja Fátima Florez en pleno escenario del Teatro Roxy de Mar del Plata donde su ex pareja presenta el espectáculo Fátima Universal.

María Fernanda Callejón le consultó puntualmente a la humorista en La mañana con Moria (El Trece) qué fue lo que charlaron al oído cuando se encontraban en el escenario y ella contó qué se dijeron en ese instante delante de todo el público.

“Me dijo ‘soy muy feliz. Soy extremedamente feliz’. Y yo le dije ‘somos, somos’. Fue como un cuento de hadas, salió todo tan perfecto. Fue muy lindo”, explicó feliz Fátima Florez por volver a ver a Javier Milei y la forma en que fluyó todo.

Y respecto al vínculo sentimental que mantuvieron durante casi un año, la actriz reconoció: “Siempre digo que tuvimos un vínculo poco convencional, porque acá no hay rencores. Fuimos pareja en 2023 y 2024 finalizó lo que es la pareja".

"Cuando hay algo más allá de una calentura, que puede pasar y no está mal, yo creo que tenemos un vínculo con una profundidad de charlas, de pensamientos y hasta incluso de no hablarse y saber lo que el otro está pensando”, concluyó Fátima Florez.

