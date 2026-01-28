Escándalo entre Yuyito González y Fátima Florez: el insulto que reavivó la pelea y el descargo feroz

Para cerrar, Yuyito intentó despegarse definitivamente de cualquier vínculo con el Presidente: “A principios de este año tuve una conversación con Javier Milei para dejar de vincularnos, lo cual hace que yo no interfiera en ningún tipo de relación que ellos quisieran tener. Si no sucede está más que claro que su relación no tiene nada que ver conmigo”, sentenció.

Fátima Florez contó qué le dijo Javier Milei al oído en el escenario

Javier Milei sorprendió a todos al compartir una canción con su ex pareja Fátima Florez en pleno escenario del Teatro Roxy de Mar del Plata donde su ex pareja presenta el espectáculo Fátima Universal.

María Fernanda Callejón le consultó puntualmente a la humorista en La mañana con Moria (El Trece) qué fue lo que charlaron al oído cuando se encontraban en el escenario y ella contó qué se dijeron en ese instante delante de todo el público.

“Me dijo ‘soy muy feliz. Soy extremedamente feliz’. Y yo le dije ‘somos, somos’. Fue como un cuento de hadas, salió todo tan perfecto. Fue muy lindo”, explicó feliz Fátima Florez por volver a ver a Javier Milei y la forma en que fluyó todo.

Y respecto al vínculo sentimental que mantuvieron durante casi un año, la actriz reconoció: “Siempre digo que tuvimos un vínculo poco convencional, porque acá no hay rencores. Fuimos pareja en 2023 y 2024 finalizó lo que es la pareja".

"Cuando hay algo más allá de una calentura, que puede pasar y no está mal, yo creo que tenemos un vínculo con una profundidad de charlas, de pensamientos y hasta incluso de no hablarse y saber lo que el otro está pensando”, concluyó Fátima Florez.