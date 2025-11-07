En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
ANSES

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra, cuándo se paga y qué refuerzos siguen vigentes

La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumenta un 2,1% desde noviembre, según la movilidad del Decreto 274/24. Cuáles son los montos a cobrar en noviembre, cuánto corresponde por el complemento de la Tarjeta Alimentar.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra, cuándo se paga y qué refuerzos siguen vigentes

A partir de noviembre de 2025, la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentará un 2,1%, conforme a la actualización mensual por movilidad establecida en el Decreto 274/24. Este ajuste, que toma como referencia la inflación de septiembre informada por el INDEC, también alcanza a las Asignaciones Familiares (SUAF) y a la Asignación por Embarazo (AUE).

Leé también AUH en riesgo: los motivos por los que ANSES podría suspender el pago en noviembre
AUH en riesgo: los motivos por los que ANSES podría suspender el pago en noviembre

Con este incremento, el monto bruto de la AUH pasa a $119.713,23 por hijo o hija. De ese total, la ANSES deposita el 80% de manera directa, mientras que el 20% restante se retiene hasta que la familia presente la Libreta AUH 2025, donde se certifican los controles médicos, vacunación y asistencia escolar.

Cuánto cobró en noviembre por la AUH

  • $95.770,58 por cada hijo o hija (80% del total).

  • $23.942,65 (20% retenido) que podrá recuperarse tras la presentación de la Libreta.

Este programa beneficia a más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

Cuánto cobro por la Tarjeta Alimentar en noviembre

La Tarjeta Alimentar, dependiente del Ministerio de Capital Humano, sigue siendo un refuerzo clave para los hogares que perciben la AUH. Aunque su monto no se actualiza desde 2024, mantiene su rol central en el ingreso mensual, ya que se acredita automáticamente junto con la AUH, sin necesidad de realizar trámites.

Los valores actualizados de la Tarjeta Alimentar en noviembre 2025 son:

  • Familias con 1 hijo: $52.250

  • Familias con 2 hijos: $81.936

  • Familias con 3 o más hijos: $108.062

El beneficio se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH y solo puede utilizarse para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas, mediante tarjeta de débito o billeteras virtuales asociadas.

AUH y préstamos: quiénes pueden acceder y en qué bancos

Además del aumento, los titulares de la AUH pueden acceder a créditos personales compatibles, tanto desde ANSES como desde bancos públicos como el Banco Nación y el Banco Provincia, o mediante la aplicación Cuenta DNI.

Los montos llegan hasta $2.500.000, con tasas subsidiadas y aprobación en minutos, sin necesidad de presentar recibo de sueldo. Se recomienda ingresar a Mi ANSES o a las plataformas bancarias para simular las cuotas según el monto solicitado.

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total en noviembre 2025

Con las nuevas actualizaciones, el combo AUH + Tarjeta Alimentar se consolida como una de las combinaciones más importantes del sistema de asistencia social argentino.

En noviembre 2025, los montos serán:

  • 1 hijo:

    $95.770,58 (AUH) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $148.020,58

  • 2 hijos:

    $191.541,16 (AUH) + $81.936 (Tarjeta Alimentar) = $273.477,16

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH Tarjeta Alimentar
Notas relacionadas
Jubilados y AUH: la novedad de ANSES por la suba del salario mínimo y el impacto en 5 prestaciones
OFICIAL: revelan de cuánto sería el aumento de ANSES para jubilados y AUH en diciembre
ANSES: confirman que la AUH seguirá en 2026, aunque con un cambio fundamental

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar