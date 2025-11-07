AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra, cuándo se paga y qué refuerzos siguen vigentes

Los valores actualizados de la Tarjeta Alimentar en noviembre 2025 son:

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

El beneficio se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH y solo puede utilizarse para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas, mediante tarjeta de débito o billeteras virtuales asociadas.

AUH y préstamos: quiénes pueden acceder y en qué bancos

Además del aumento, los titulares de la AUH pueden acceder a créditos personales compatibles, tanto desde ANSES como desde bancos públicos como el Banco Nación y el Banco Provincia, o mediante la aplicación Cuenta DNI.

Los montos llegan hasta $2.500.000, con tasas subsidiadas y aprobación en minutos, sin necesidad de presentar recibo de sueldo. Se recomienda ingresar a Mi ANSES o a las plataformas bancarias para simular las cuotas según el monto solicitado.

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total en noviembre 2025

Con las nuevas actualizaciones, el combo AUH + Tarjeta Alimentar se consolida como una de las combinaciones más importantes del sistema de asistencia social argentino.

En noviembre 2025, los montos serán: