La polémica reacción de Wanda Nara a la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef

Por qué renunció Valentina Cervantes a MasterChef

Después de varios idas y vueltas, finalmente se confirmó que Valentina Cervantes decidió abandonar MasterChef Celebrity (Telefe), donde rápidamente se había ganado el cariño del público por su carisma y desempeño en las cocinas del reality.

La información fue confirmada por Ángel De Brito en LAM (América TV), quien reveló los motivos detrás de la inesperada renuncia. Según el conductor, la decisión de la influencer estuvo vinculada directamente a un pedido de su pareja, Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea y padre de sus hijos.

"Renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso", explicó De Brito al aire, haciendo referencia al futbolista.

De acuerdo con los detalles brindados en el programa, Fernández habría solicitado a Valentina que regrese cuanto antes a Inglaterra, donde reside la familia. Ante este pedido, la influencer priorizó su vida personal y decidió dar un paso al costado, a pesar del afecto del público y de su destacada participación en el certamen.

Con esta decisión, la influencer se prepara para regresar a Inglaterra y retomar su vida familiar junto al mediocampista y sus dos hijos, Olivia y Benjamín. Su participación en el certamen había sido una de las más comentadas en redes sociales, donde los seguidores destacaban la simpatía y frescura con la que afrontaba cada desafío dentro del programa.