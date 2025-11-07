La polémica reacción de Wanda Nara a la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef
Wanda Nara expresó su conformismo con una publicación contra Enzo Fernández y también Valentina Cervantes, luego de que esta última renunciara a MasterChef Celebrity por un pedido específico de él.
7 nov 2025, 23:30
La polémica reacción de Wanda Nara a la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef
Wanda Nara sorprendió a todos con un gesto inesperado en redes sociales al darle “me gusta” a una publicación que apuntaba directamente contra Valentina Cervantes y su pareja, Enzo Fernández, justo después de confirmarse su renuncia a MasterChef Celebrity (Telefe).
El accionar de la conductora no pasó desapercibido, especialmente teniendo en cuenta el historial de rumores que la vincularon con el futbolista del Chelsea. Durante su breve paso por el reality culinario, la conductora y participante se convirtieron en protagonistas involuntarias de una verdadera novela mediática y sirvieron el verdadero contenido: primero, trascendió que la empresaria le habría enviado mensajes a Enzo, algo que ella misma negó rotundamente al aire en una reciente gala.
Ahora, la renuncia de la influencer —algo que estaba previsto con antelación y que el canal de las pelotitas ya conocía— volvió a agitar las aguas, ya que se habría producido por un pedido explícito de Fernández. Un detalle no menor es que Valentina era una de las participantes más queridas por el público y esta experiencia representaba su primera aparición en televisión mostrando una faceta completamente distinta, en un canal de gran alcance como Telefe.
Por eso, Wanda, ya sea porque le quedó picando que Enzo no mostró interés en ella o porque realmente valoraba el paso de Valu por MasterChef, le dio “like” (que luego borró) a una polémica publicación de un usuario que reflexionaba sobre la decisión tomada. “Si tu pareja te pide que renuncies a tus sueños, ahí no es…”, escribió la psicóloga Florencia Rodríguez en el primer párrafo del texto.
Por qué renunció Valentina Cervantes a MasterChef
Después de varios idas y vueltas, finalmente se confirmó que Valentina Cervantes decidió abandonar MasterChef Celebrity (Telefe), donde rápidamente se había ganado el cariño del público por su carisma y desempeño en las cocinas del reality.
La información fue confirmada por Ángel De Brito en LAM (América TV), quien reveló los motivos detrás de la inesperada renuncia. Según el conductor, la decisión de la influencer estuvo vinculada directamente a un pedido de su pareja, Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea y padre de sus hijos.
"Renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso", explicó De Brito al aire, haciendo referencia al futbolista.
De acuerdo con los detalles brindados en el programa, Fernández habría solicitado a Valentina que regrese cuanto antes a Inglaterra, donde reside la familia. Ante este pedido, la influencer priorizó su vida personal y decidió dar un paso al costado, a pesar del afecto del público y de su destacada participación en el certamen.
Con esta decisión, la influencer se prepara para regresar a Inglaterra y retomar su vida familiar junto al mediocampista y sus dos hijos, Olivia y Benjamín. Su participación en el certamen había sido una de las más comentadas en redes sociales, donde los seguidores destacaban la simpatía y frescura con la que afrontaba cada desafío dentro del programa.