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El inquietante mensaje que dejó el sospechoso del femicidio en Punta Alta antes de aparecer muerto

Daniel Ferreyra publicó una frase horas antes de que lo encontraran sin vida. La madre de la víctima reveló que su hija había denunciado amenazas y tenía una restricción de acercamiento.

El inquietante estado de WhatsApp del sospechoso del femicidio de Punta Alta. (Foto: gentileza La Brújula)

El inquietante estado de WhatsApp del sospechoso del femicidio de Punta Alta. (Foto: gentileza La Brújula)

El femicidio de Noelia Díaz en Punta Alta sumó un elemento clave para la investigación. Daniel Ferreyra, ex pareja de la víctima y principal sospechoso del crimen, publicó un inquietante mensaje en su estado de WhatsApp durante la madrugada del jueves, antes de ser encontrado muerto en el patio de su vivienda.

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La publicación apareció a las 6.07 de la mañana y contenía apenas tres palabras: “Perdón, la amaba”. Ahora, los investigadores analizan ese mensaje para intentar reconstruir qué ocurrió durante las últimas horas de la víctima y establecer la secuencia de los hechos.

En paralelo, Teresa, la madre de Noelia, reveló que su hija había denunciado previamente a Ferreyra por episodios de violencia y que, pese a contar con una prohibición de acercamiento, continuaba sufriendo situaciones de hostigamiento. También recordó una conversación en la que la joven le manifestó su temor de que algo pudiera ocurrirle.

En declaraciones a La Brújula 24, Teresa reconstruyó algunos de los episodios de violencia que atravesó su hija durante la relación con Ferreyra y recordó una advertencia que hoy adquiere especial relevancia. “Me dijo: ‘Mamá, cuidame la nena, a ver si me pasa algo’”, relató la mujer sobre una conversación que mantuvieron después de que Noelia sufriera una agresión.

Conmoción en Punta Alta por un presunto femicidio seguido de suicidio. (Foto: gentileza La Nueva)

Conmoción en Punta Alta por un presunto femicidio seguido de suicidio. (Foto: gentileza La Nueva)

Según explicó, en aquella oportunidad su hija le contó que Ferreyra la había tomado del cuello y amenazado. Cuando se encontraron, Teresa observó que la joven tenía una marca visible en esa zona.

La madre señaló que la relación había comenzado aproximadamente diez meses antes y que, desde un principio, había advertido actitudes que le generaban preocupación. “Era un hombre celoso, posesivo. Yo lo veía como obsesivo. Como mamá lo observaba y nunca me gustó, nunca me cayó bien”, expresó durante una entrevista con Bahía Hoy.

Ante los episodios de violencia, Teresa insistió para que su hija recurriera a la Justicia. Finalmente, Noelia presentó una denuncia y consiguió una medida que le prohibía a su expareja acercarse a ella.

La denuncia y la restricción que tenía el sospechoso del femicidio

A pesar de la intervención judicial, la madre de Noelia aseguró que Ferreyra continuaba apareciendo cerca de la vivienda de su hija, situación que mantenía a la joven en permanente estado de preocupación. “Él siguió acosándola, siguió pasando, y ella tenía miedo”, afirmó Teresa.

La prohibición de acercamiento se encontraba vigente hasta el 19 de octubre, pero, de acuerdo con el testimonio familiar, no había logrado detener las conductas de hostigamiento denunciadas.

Durante los días anteriores al crimen, Teresa había notado especialmente angustiada a su hija, por ese motivo, intentaba acompañarla y convencerla de que se mantuviera alejada de su ex pareja: “Yo lo que no quiero es verte mal. Yo quiero verte feliz. Y ese hombre no te hace feliz. Dejalo, mami”, recordó que le decía. La mujer también le pedía que estuviera pendiente del teléfono, preocupada por las situaciones que Noelia le había contado.

El último mensaje de Daniel Ferreyra y cómo encontraron a Noelia Díaz

Uno de los elementos que analiza la Justicia es la publicación que Daniel Ferreyra realizó a las 6.07 del jueves en su estado de WhatsApp. El mensaje decía “Perdón, la amaba” y apareció horas antes de que el hombre fuera encontrado ahorcado en el patio de su domicilio, ubicado en avenida Tucumán al 800, en Punta Alta.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que Ferreyra habría atacado a Noelia en la vivienda de ella, situada en calle Corrientes al 1000, y posteriormente habría regresado a su propia casa, donde fue hallado sin vida.

El cuerpo de la mujer fue encontrado en su habitación y presentaba una herida cortante en el cuello. Fue su propia madre quien descubrió la escena durante la mañana del jueves, cuando se acercó al domicilio como lo hacía habitualmente.

Por el momento, los investigadores intentan determinar a qué hora ocurrió el femicidio y cuáles fueron los movimientos del principal sospechoso durante las horas posteriores. El análisis de los peritajes realizados en ambas viviendas, junto con el mensaje publicado en WhatsApp, será fundamental para reconstruir la secuencia del crimen y esclarecer las circunstancias de las dos muertes.

En pocas palabras

  • Femicidio en Punta Alta: Investigan el crimen de Noelia Díaz y el suicidio de su expareja Daniel Ferreyra.
  • Estado de WhatsApp: Ferreyra publicó "Perdón, la amaba" horas antes de ser encontrado sin vida.
  • Denuncias Previas: La madre de Noelia relató amenazas y una restricción de acercamiento vigente contra el agresor.
Resumen generado por Thinkindot AI
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