Problemas para la Selección Argentina: dos figuras del plantel quedaron desafectados por lesión

La Selección Argentina ya se encuentra entrenando en el predio de Ezeiza con la mente puesta en la triple fecha de amistosos internacionales, la cual incluye los compromisos frente a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, ante Burkina Faso el 3 de octubre y el cierre contra Benín el 6 de octubre en el Estadio Monumental, noche que albergará la despedida de Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Albiceleste. Sin embargo, este miércoles el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni recibió malas noticias al confirmarse dos bajas por lesión dentro de la nómina oficial.