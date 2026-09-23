Problemas para la Selección Argentina: dos figuras del plantel quedaron desafectados por lesión

¿Estarán presentes Thiago Almada y Juan Foyth en la despedida de Lionel Messi?

A pesar de no estar en condiciones físicas para sumar minutos sobre el césped, la presencia de ambos futbolistas está garantizada para la jornada de cierre en el Estadio Monumental. Al tratarse de dos integrantes de la nómina que levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022, tanto Almada como Foyth dirán presente en el choque ante Benín para acompañar a Messi, ya que la AFA dispuso reunir a todos los campeones del mundo junto al '10'.

De hecho, esta citación especial ya contemplaba esquemas de incorporación diferenciados para otros referentes del proceso. Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso —quien se perdió el Mundial por lesión pero integró la etapa previa— y Nicolás Otamendi fueron convocados únicamente para sumarse al último partido de la fecha FIFA, jornada en la que el público argentino despedirá al capitán de la Selección. Cabe recordar que ante las ausencias de las últimas horas, Scaloni había sumado previamente a la nómina original a Equi Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez.