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Problemas para la Selección Argentina: dos figuras del plantel quedaron desafectados por lesión

La Selección Argentina confirmó dos bajas por lesión de cara a los amistosos con Bolivia, Burkina Faso y Benín. Los detalles.

Lionel Scaloni. 

Lionel Scaloni. 

La Selección Argentina ya se encuentra entrenando en el predio de Ezeiza con la mente puesta en la triple fecha de amistosos internacionales, la cual incluye los compromisos frente a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, ante Burkina Faso el 3 de octubre y el cierre contra Benín el 6 de octubre en el Estadio Monumental, noche que albergará la despedida de Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Albiceleste. Sin embargo, este miércoles el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni recibió malas noticias al confirmarse dos bajas por lesión dentro de la nómina oficial.

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A través de un comunicado oficial difundido en las plataformas digitales del seleccionado, se ratificó la desvinculación de dos integrantes del plantel campeón en Qatar 2022. “Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país”, detalló el parte emitido por la AFA, sin anunciar por el momento si el entrenador citará reemplazantes de último momento para ocupar esos casilleros vacantes.

Qué lesiones sufrieron Thiago Almada y Juan Foyth para quedar fuera de la convocatoria

El mediocampista de River Plate encendió las alarmas el fin de semana pasado durante la derrota de su equipo ante Huracán, encuentro en el que debió abandonar el campo de juego sustituido a los cinco minutos del primer tiempo. Los estudios médicos posteriores confirmaron que Thiago Almada sufrió un desgarro de grado 1 en el cuádriceps, diagnóstico que lo margina por completo de la actividad. En el mismo partido, el juvenil Tobías Andrada también fue reemplazado por un golpe, aunque los estudios descartaron una lesión muscular y se mantiene dentro de la delegación.

Por su parte, el panorama del defensor del Villarreal de España viene arrastrando complicaciones físicas desde hace semanas. Juan Foyth se perdió los últimos compromisos con el Submarino Amarillo en La Liga debido a molestias musculares recurrentes. Al no lograr una recuperación satisfactoria en los plazos estipulados, el cuerpo médico del seleccionado y el cuerpo técnico resolvieron quitarlo de la lista para evitar mayores complicaciones.

¿Estarán presentes Thiago Almada y Juan Foyth en la despedida de Lionel Messi?

A pesar de no estar en condiciones físicas para sumar minutos sobre el césped, la presencia de ambos futbolistas está garantizada para la jornada de cierre en el Estadio Monumental. Al tratarse de dos integrantes de la nómina que levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022, tanto Almada como Foyth dirán presente en el choque ante Benín para acompañar a Messi, ya que la AFA dispuso reunir a todos los campeones del mundo junto al '10'.

De hecho, esta citación especial ya contemplaba esquemas de incorporación diferenciados para otros referentes del proceso. Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso —quien se perdió el Mundial por lesión pero integró la etapa previa— y Nicolás Otamendi fueron convocados únicamente para sumarse al último partido de la fecha FIFA, jornada en la que el público argentino despedirá al capitán de la Selección. Cabe recordar que ante las ausencias de las últimas horas, Scaloni había sumado previamente a la nómina original a Equi Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez.

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