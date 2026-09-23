"¿Me voy a morir?": el dramático momento en que motochorros atacaron a jóvenes con autismo a la salida del colegio

En ese momento, el delincuente lo golpeó con el arma en la cabeza y le robó la billetera y luego se dirigió hacia otros dos jóvenes y les quitó los objetos que llevaban en los bolsillos de sus guardapolvos. Tras concretar el robo, el asaltante volvió a subir a la moto, pero antes de escapar junto a su cómplice, efectuó un disparo al aire, mientras los chicos permanecían en el lugar en estado de shock.

“¿Me voy a morir?”: la desesperación de uno de los chicos tras el robo

Uno de los jóvenes terminó con una herida en la cabeza producto del culatazo y tuvo que ser auxiliado después del ataque. En medio de la conmoción, comenzó a preguntarles desesperadamente a quienes lo acompañaban: “¿Me voy a morir?”.

Vecinos de la zona se acercaron inmediatamente para asistir a los chicos mientras los motochorros escapaban. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y las imágenes se convirtieron en una pieza clave para reconstruir el ataque.

Por ahora, los dos delincuentes permanecen prófugos. Vecinos aseguraron al medio local Cuenta Kilómetros que los sospechosos ya habían sido vistos merodeando por la zona.