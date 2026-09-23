En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
motochorros
Chicos
Inseguridad

"¿Me voy a morir?": el dramático momento en que motochorros atacaron a jóvenes con autismo a la salida del colegio

Los delincuentes los amenazaron con un arma y les quitaron sus pertenencias. El dramático episodio quedó registrado por una cámara de seguridad.

Motochorros asaltaron a chicos con autismo. (Foto: captura

Motochorros asaltaron a chicos con autismo. (Foto: captura, mejorada con IA)

Un grupo de jóvenes con autismo fue víctima de un violento robo cuando regresaba del colegio en González Catán, partido de La Matanza. Dos motochorros los amenazaron con un arma, les quitaron sus pertenencias y uno de ellos recibió un culatazo en la cabeza, en tanto, el dramático episodio quedó registrado por una cámara de seguridad.

Leé también "No tenía maldad": quién era el chico que fue asesinado por motochorros cuando volvía del gimnasio
Quién era el joven que fue asesinado por dos motochorros cuando volvía del gimnasio

Antes de escapar, uno de los asaltantes realizó un disparo al aire para intimidar a los chicos, que habían intentado resistirse al robo. Uno de los jóvenes recibió un culatazo en la cabeza y, mientras era asistido por vecinos y sus compañeros, protagonizó una escena desesperante: “¿Me voy a morir?”, preguntó.

El violento episodio ocurrió el martes por la tarde en inmediaciones del Centro de Formación Integral (CFI) Santa Inés, una institución de educación especial y formación laboral para jóvenes con discapacidad que pertenece a la Obra del Padre Mario. Según se observa en las imágenes captadas por una cámara de seguridad, los chicos caminaban por la calle y jugaban con una pelota cuando dos delincuentes aparecieron a bordo de una moto.

El acompañante descendió del vehículo con un arma, tomó del brazo a uno de los jóvenes y comenzó a revisarlo para quitarle sus pertenencias. Asustado por la situación, el chico se tiró al piso y no supo cómo reaccionar ante la amenaza.

En ese momento, el delincuente lo golpeó con el arma en la cabeza y le robó la billetera y luego se dirigió hacia otros dos jóvenes y les quitó los objetos que llevaban en los bolsillos de sus guardapolvos. Tras concretar el robo, el asaltante volvió a subir a la moto, pero antes de escapar junto a su cómplice, efectuó un disparo al aire, mientras los chicos permanecían en el lugar en estado de shock.

“¿Me voy a morir?”: la desesperación de uno de los chicos tras el robo

Uno de los jóvenes terminó con una herida en la cabeza producto del culatazo y tuvo que ser auxiliado después del ataque. En medio de la conmoción, comenzó a preguntarles desesperadamente a quienes lo acompañaban: “¿Me voy a morir?”.

Vecinos de la zona se acercaron inmediatamente para asistir a los chicos mientras los motochorros escapaban. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y las imágenes se convirtieron en una pieza clave para reconstruir el ataque.

Por ahora, los dos delincuentes permanecen prófugos. Vecinos aseguraron al medio local Cuenta Kilómetros que los sospechosos ya habían sido vistos merodeando por la zona.

En pocas palabras

  • Jóvenes con autismo: Fueron víctimas de un violento robo por motochorros en González Catán.
  • Amenaza y robo: Los delincuentes los amenazaron con un arma, les quitaron sus pertenencias y uno recibió un culatazo.
  • Disparo al aire: Antes de escapar, uno de los asaltantes efectuó un disparo para intimidar a las víctimas.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
motochorros Chicos Autismo
Notas relacionadas
Vecinos protestaron y pidieron justicia por el crimen del joven asesinado por motochorros
Quiso evitar que le robaran el auto y recibió cuatro disparos de los motochorros
El momento en el que clientes de un banco golpearon y retuvieron a un ladrón tras un intento de robo

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar