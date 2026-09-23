Toy Story 5 ya se encuentra disponible exclusivamente en Disney+. La película reúne a los icónicos Woody, Buzz Lightyear y Jessie con una nueva generación de juguetes que se suma a la aventura.
La nueva película de Toy Story se estrenó en Disney+ este miércoles 23 de septiembre, junto con el resto de la saga completa, disponible en la plataforma.
"Toy Story 5" llegó a Disney+ y es el gran estreno de la semana en la plataforma de streaming. (Foto: Archivo)
Toy Story 5 ya se encuentra disponible exclusivamente en Disney+. La película reúne a los icónicos Woody, Buzz Lightyear y Jessie con una nueva generación de juguetes que se suma a la aventura.
Desde su estreno en cines en junio, la película se consolidó como uno de los mayores éxitos del año al recaudar más de USD 1.100 millones en la taquilla mundial. En América Latina, superó los USD 200 millones de recaudación y los 42 millones de espectadores.
Con más de 2.000 millones de horas reproducidas en todo el mundo, Toy Story es la franquicia cinematográfica más vista en Disney+ y hoy suma un nuevo capítulo a su exitoso recorrido en la plataforma.
Toy Story 5 ya se puede disfrutar en Disney+, junto con el resto de la saga completa, disponible en la plataforma.
En América Latina, Disney+ brinda acceso a películas, series, eventos en vivo y otros contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN y Hulu. Ofrece una colección de contenidos originales exclusivos, entre los que se incluyen largometrajes, documentales, series de acción real y de animación, y cortometrajes, así como también la transmisión en vivo de eventos culturales, y deportivos de la mano de ESPN, la marca de deportes más respetada en la región.