"Toy Story 5" llegó a Disney+ y es el gran estreno de la semana en la plataforma de streaming

Sobre Disney+ en América Latina

En América Latina, Disney+ brinda acceso a películas, series, eventos en vivo y otros contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN y Hulu. Ofrece una colección de contenidos originales exclusivos, entre los que se incluyen largometrajes, documentales, series de acción real y de animación, y cortometrajes, así como también la transmisión en vivo de eventos culturales, y deportivos de la mano de ESPN, la marca de deportes más respetada en la región.