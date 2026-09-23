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La fuerte interna entre Catherine Fulop y Oriana Sabatini por la crianza de Gia: "Pidiendo permiso"

Conmovida y al borde de las lágrimas, Catherine Fulop abrió su corazón y confesó la frustración que siente por no poder ser la abuela que soñó tras el nacimiento de Gia, la beba de su hija Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

23 sept 2026, 15:42
La fuerte interna entre Catherine Fulop y Oriana Sabatini por la crianza de Gia: Pidiendo permiso

La fuerte interna entre Catherine Fulop y Oriana Sabatini por la crianza de Gia: "Pidiendo permiso"

La fuerte interna entre Catherine Fulop y Oriana Sabatini por la crianza de Gia: Pidiendo permiso

La fuerte interna entre Catherine Fulop y Oriana Sabatini por la crianza de Gia: "Pidiendo permiso"

Sin duda alguna, Catherine Fulop atraviesa una nueva etapa familiar desde la llegada de su nieta Gia, aunque lejos de encontrar la libertad que imaginaba al convertirse en abuela, descubrió que también existen límites y reglas que debe respetar. La actriz venezolana compartió una profunda reflexión sobre este nuevo rol y confesó que, en algunos momentos, siente cierta tristeza por la distancia que puede generarse con su hija Oriana Sabatini a partir de la crianza de la beba.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz venezolana decidió hablar abiertamente sobre lo que significa para ella ser abuela por primera vez. Con un tono emotivo y visiblemente movilizada, reconoció que este nuevo vínculo la llevó a enfrentarse con una realidad que no había imaginado de esa manera.

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"Bueno, quería compartir algo con ustedes que tiene que ver con esto de convertirse en abuela", comenzó diciendo Cathy frente a la cámara de su celular. Luego explicó que, con la llegada de un nieto, también aparece todo un universo de pautas que son establecidas por los padres.

"Uno se convierte en abuelo y empieza a entrar a un mundo nuevo lleno de reglas nuevas, reglas que tu no pusiste", expresó Fulop, dejando entrever lo difícil que puede resultar adaptarse a las decisiones de su hija sobre la crianza de la nueva integrante de la familia.

En ese sentido, enumeró algunas de las cuestiones que debe tener en cuenta cuando comparte tiempo con la pequeña. "Qué no, qué si, que a qué hora duerme, que a qué hora no duerme, que cuánto come, que no come, que sí, que no... ¡Todo eso!", relató.

La actriz también hizo hincapié en la sensación que le provoca tener que consultar determinados aspectos que antes daba por sentados. "Y es una sensación rara de tener que estar pidiendo todo el tiempo permiso por algo que uno creía que era algo que estaba dado por sentado", reconoció.

Con evidente emoción, Catherine Fulop admitió que esta nueva dinámica familiar puede generar sentimientos encontrados. "Es fácil sentir que hay una distancia que duele aunque nadie lo dice en voz alta", aseguró.

Sin embargo, lejos de interpretar esas nuevas reglas como una señal de rechazo por parte de Oriana Sabatini, la actriz intentó encontrarles otro significado y reflexionó sobre el proceso que atraviesan los hijos cuando se convierten en padres.

"También está interesante mirar esas nuevas reglas de otro modo: que no son un rechazo, es el maravilloso y simple hecho de que tu hija o tu hijo están ocupando por primera vez su lugar de ser papá o mamá", explicó.

A partir de allí, Fulop planteó que uno de los grandes desafíos de esta etapa consiste en aprender a acompañar sin intentar imponer la propia manera de hacer las cosas. "Ahí está la tarea difícil de sostener esas ganas de estar cerca más allá de que no sea a tu modo y de que sí va a haber un lugar para esta abuela aunque sea diferente que antes", señaló.

Finalmente, la actriz habló sobre la necesidad de aceptar que el vínculo con su hija también cambió a partir de la llegada de Gia y que ahora debe encontrar una nueva manera de ocupar su lugar dentro de la familia.

"Ya no eres mamá, eres abuela. Así que el que nos damos cuenta de esto es empezar a despedirse de esa abuela que imaginamos que seríamos y darle paso a un nuevo vínculo, a unas nuevas reglas y a una nueva forma de amar, de amar sin medida", concluyó Catherine Fulop, casi al borde de las lágrimas.

Cómo fue el emotivo saludo de cumpleaños de Catherine Fulop a su hija Oriana Sabatini tras el nacimiento de Gia

La llegada de Gia revolucionó por completo la vida de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes se convirtieron en padres por primera vez en marzo, en Italia. La pareja había dado el sí en 2024 y ahora disfruta de una nueva etapa familiar marcada por la llegada de su hija.

En medio de este momento tan especial, Oriana tuvo además un cumpleaños muy significativo. La cantante cumplió 30 años el pasado 19 de abril y recibió un emotivo saludo de su mamá, Catherine Fulop, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras.

“Hoy celebramos tu vida, Ori. Y no es un cumpleaños más, es tu primer cumple de mamá”, comenzó la actriz, quien también hizo referencia a la fecha de nacimiento de su hija y a lo que representa para ella.

Luego, Catherine destacó el cambio que significó para Oriana convertirse en mamá de Gia y celebró también el lanzamiento de su primera novela. “Hoy cumplís 30, te convertiste en mamá de Gia, y ahí entendiste que el amor se expande hasta doler de tan inmenso”, expresó. “Te miro y me emociona la mujer que eres: sensible, fuerte, luminosa”, agregó con emoción.

Finalmente, la actriz cerró su mensaje con una declaración de amor hacia su hija: “Feliz vida, hijita, te amo con todas mis fuerzas!”.

Además, compartió una foto inédita de Oriana durante su infancia y escribió: “Hoy cumple mi bebita siempre con su cara de enojona! Qué orgullosa estoy de tí mi amor! Que se cumplan tus sueños”.

     

 

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