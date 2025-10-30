Robo y duras acusaciones en el programa de Yuyito González: una panelista estalló contra el equipo

Pero eso no fue todo, porque cuando la uruguaya volvió al estudio, siguió acusando a los técnicos y camarógrafos del programa. "Si no son los del control, son ustedes", habría expuesto frente a todos lo que tensó el clima laboral. Y si bien parece que el dinero no habría aparecido, la cosa se puso más incómoda cuando tiempo después habría sucedido algo similar con su teléfono.

De acuerdo a la información de Pepe Ochoa, esta situación habría generado un nuevo enfrentamiento con sus compañeros del programa, aunque luego habría reconocido que el aparato lo habría extraviado ella durante uno de sus viajes entre Buenos Aires y Uruguay en ferry.

Así las cosas, tras estas incómodas acusaciones por parte de la exhermanita hacia sus compañeros de trabajo, habría generado un clima más que tenso para con Rosina Beltrán, a quien desde el canal mirarían con desconfianza y resentimiento por sus reclamos responsabilizándolos por sus pérdidas.

Empezar el día - equipo - captura

Cuál fue el sorpresivo mensaje que Yuyito González le mandó en vivo a Javier Milei el día de su cumpleaños

El pasado 22 de octubre, día en que Javier Milei cumplió 55 años, su expareja Yuyito González sorprendió a todos al comenzar su programa Empezar el Día (Ciudad Magazine) con un saludo especial dedicado al presidente.

Apenas iniciada la emisión, la conductora miró directamente a cámara y expresó unas cálidas palabras. “Quiero mandar un saludo muy especial, pero muy especial, por su cumpleaños a nuestro presidente de la Nación”, dijo con una sonrisa, y enseguida añadió con tono cargado de emoción: “Que Dios te guíe en todas las cosas siempre”.

Con su habitual energía y simpatía, Yuyito no ocultó la alegría al dedicarle el mensaje al mandatario, pese a que su historia de amor había quedado atrás hacía varios meses. El gesto no pasó desapercibido entre los espectadores: muchos se mostraron sorprendidos por la espontaneidad del saludo, y el fragmento del programa rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando comentarios divididos.

Embed

La ex vedette, que mantiene una imagen fresca y optimista en pantalla, se mostró impecable para la ocasión. Eligió un vestido largo y entallado de corte veraniego, con un estampado en tonos celestes, amarillos y marrones. El diseño incluía un pronunciado escote adornado con una flor central, detalle que aportó un toque romántico a su look. Para completar su outfit, sumó una camisa de mangas cortas en color nude, prenda que le permitió cubrir levemente los hombros y otorgar al conjunto una cuota de sobriedad y elegancia.

El mensaje de Yuyito González, breve pero cargado de simbolismo, evidenció que entre ella y el presidente aún existe un vínculo de respeto y afecto. Aunque la relación sentimental haya quedado en el pasado, la conductora eligió la televisión como escenario para hacerle llegar su deseo de bienestar. Su saludo, sincero y directo, fue una muestra de cordialidad que volvió a ponerla en el centro de la atención mediática.