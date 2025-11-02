El devastador video de Ariel Ansaldo tras el violento robo en su casa: "Me vencieron"

Embed

Y remarcó sobre el violento robo que sufrió: “No solo desmoronaron toda mi casa y se llevaron tomo mi pasado material. Me llevaron la sonrisa, me llevaron... esta vez sí que me vencieron, lo lograron al menos ahora, al menos hoy que es el segundo día desde todo lo que pasó”.

"Uno cae y ya saben cómo es pero bueno, acá estoy. Lo único que se me ocurre como siempre es meterle con el laburo y meterle con el deporte, andar en bici, gimnasio y los amigos. Gracias a mis amigos y a todos los mensajitos por Instagram, ayuda un montón. Nosotros somos tres, lo último que queda de la familia", continuó Ariel Ansaldo muy triste.

Big Ari siguió a corazón abierto: "Les mando un beso grande, voy a estar mejor. Con todo lo que pasó uno inexorablemente se siente vencido, frustrado, porque venía de meses de cambiar mi cuerpo, de peder peso, de perder laburo, opciones. Pero tenés que seguir, que cuidar a tus viejos, hacer todo y ocuparte de tu vida”.

"A veces no se puede todo y creer que uno puede te puede llevar a la depresión o frustración. No estoy depresivo igual pero te hace mella y se meten en tu casa y de repente se sienten los dueños de todo, de tu vida, de tu hogar. Pensé que se iban a quedar a vivir acá por un momento con nosotros atadosd de por vida. Les mando un beso, esto es lo que me pasa, el universo Big Ari", concluyó angustiado.

Por qué Ariel Ansaldo renunció en pleno aire a Cuestión de Peso

Big Ari se fue de Cuestión de Peso (El Trece) tras una fuerte discusión en vivo con el equipo médico, en la cual sintió que no encajaba en el programa y que el formato lo hacía quedar mal. En su despedida, afirmó que el tratamiento no lo estaba motivando y que no quería seguir pasando por esa situación.

“Dos meses diciéndome que hago todo mal, que me va a ir mal, que voy a fracasar... estoy harto de pasarla mal en las charlas. ¡Ya está! Estoy cansado, no quiero estar mal. Basta, por favor, me quiero ir. Yo vine a bajar de peso y hacer reír, pero me hacen quedar como no soy”, manifestó el participante al aire entre bronca y tristeza ante la sorpresa del conductor Mario Massaccesi.