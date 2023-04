El relato de un compañero del colectivero asesinado en La Matanza: "Estamos a la deriva, los controles no existen"

El testimonio de un compañero de Daniel Barrientos

Leandro, un compañero de Daniel Barrientos, habló con "Andino y las noticias" por A24 y mostró su enojo por la situación: "Estábamos trabajando y nos empezamos a mandar mensaje entre todos de que los que estaban detenidos fueron liberados. Igual en un principio sabíamos que no eran ellos, que eran 'perejiles', como hace siempre la Justicia acá. Toman cualquiera para calmar la bronca, eso lo sabíamos desde un principio".

Leandro contó que "uno de los detenidos era familiar de un compañero de nosotros mismos".

Y agregó: "Había pruebas y videos de que esa persona no era porque había filmaciones de cuando el muchacho entra a su domicilio, indicios daban de que no era".

Sobre la muerte de Daniel Barrientos, Leandro señaló que "la bronca de nosotros es que cuando se desmadró lo del día que se golpeó al ministro Berni, después hubo allanamientos, buscaron a los compañeros de nosotros que golpearon a Berni y la bronca es que no hicieron los mismo para buscar a los que mataron a Daniel".

mataron-un-colectivero-un-tiro-el-pecho-virrey-del-pino-le-faltaba-un-mes-jubilarsejpg.webp Daniel Barrientos, el colectivero asesinado en La Matanza. (Foto: Archivo)

A menos de un mes del asesinato de Daniel Barrientos, su compañero reconoce que "no tenemos realmente nada. Estamos a la deriva y los controles que nos prometieron no existen, es una propaganda los operativos".

Leandro reconoció que seguirán pidiendo justicia. Y finaliza con un conmovedor pedido que le hizo su hijo: "El día que enterramos a Daniel, cuando vuelvo a casa mi hijo me abrazó llorando y me pidió que me cambie de trabajo porque tenían miedo que me maten. La verdad que es muy fuerte, tiene 8 años y que te diga eso a mí me quiebra. Cada vez que llego a casa me abraza".