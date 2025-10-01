Elecciones 2025: Milei acelera los actos de campaña en las provincias y busca recomponer la mística de su espacio

Según pudo confirmar A24.com, Milei será el único protagonista de la campaña para intentar revertir la derrota bonaerense en las próximas elecciones de octubre y seguirá acompañando a sus candidatos a legisladores, con el mismo lema: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Milei parte este viernes a Entre Ríos, para compartir un acto de campaña con el gobernador aliado del PRO, Rogelio Frigerio y sus candidatos a legisladores, y desde allí viajará directamente a la pprovincia de Santa Fe, para acompañar a sus candidatos.

El sábado, Milei volverá al conurbano bonaerense para apoyar a su candidato, José Luis Espert, en un acto en San Isidro.

En tanto, en la mesa política electoral siguen agendando nuevos actos, en otras provincias como San Luis, Chaco, Neuquén, Río Negro, mientras estaba en duda el lugar para el cierre de campaña.

En la Casa Rosada preparan otro acto en Mar del Plata, aunque comenzaba a tomar fuerza la posibilidad de hacer el acto de cierre en algún distrito del populoso conurbano, principal bastión electoral del kirchnerismo.

Milei escoltado por “Las Fuerzas del Cielo” el 6 de octubre en el Movistar Arena

santiago Caputo y los militantes libertarios de Las Fuerzas del Cielo. FotoX

Pensado como un gesto para reivindicar a los militantes de la agrupación “Fuerzas del Cielo” que responden al asesor Santiago Caputo y habían quedado relegados en la interna con Karina, Milei pidió a los organizadores que le armen un show estilo rock star para la presentación de su nuevo libro en el estadio Movistar Arena.

“TODA LA GUARDIA PRETORIANA PARA ESCOLTAR AL PRESIDENTE MILEI. Lunes 6 de Octubre, 17 hs, en el Movistar Arena. Asegurá tu lugar sacando tu entrada en el QR del flyer”, señala un mensaje en X la Agrupación liderada por el jefe del bloque de diputados bonaerenses, Agustín Romo, fundador de LLA bonaerense, o el youtuber Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan, entre otros.

Allí Milei se mostrará rodeado por los principales candidatos en CABA: Patricia Bullrich, primera senadora y el abogado Alejandro Fargosi encabezando la lista de diputados nacionales y buena parte del gabinete nacional.

Por otra parte, el apoyo del gobierno de Estados Unidos será eje central de la campaña de Milei, para enfrentar lo que denuncia como constantes intentos para desestabilizar no solo el plan económico del Gobierno sino al propio presidente, con denuncias de corrupción en su entorno.

El próximo 14 de octubre, 12 días antes de las elecciones, Milei será recibido en su primera visita oficial a la Casa Blanca por el presidente Donald Trump, en otra muestra del mega apoyo político que está dispuesto a darle el gobierno de Estados Unidos que en la cumbre de Nueva York, la semana pasada, donde habló de apoyarlo para una eventual reelección en 2027.