Lali Espósito no se guardó nada y reveló cuántas veces estuvo con Pedro Rosemblat en su viaje por España

Lali Espósito habló sin filtro sobre su intimidad con Pedro Rosemblat y dejó una divertida confesión que sorprendió a todos.

1 oct 2025, 00:20
lali y pedro
lali y pedro

Lali Espósito se encuentra en España, donde viajó para formar parte del jurado del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. A esta experiencia también se sumó su novio, Pedro Rosemblat, con quien compartió dulces momentos en redes sociales, dejando ver la complicidad que los une.

En las últimas horas, la artista pop participó del programa La Revuelta y protagonizó un divertido intercambio con el conductor David Broncano. En medio de la charla, surgió una pregunta que desató risas y comentarios: “¿Relaciones sexuales en los últimos treinta días?”.

Con una sonrisa cómplice, Lali respondió: “Muchísimas, porque mi novio está acá. Hola, mi amor. Te encanta que cuente en televisión española cuánto foll... Estás muy cómodo y muy contento”.

El conductor, entre risas, saludó a Rosemblat, que se encontraba entre el público: “Pedro, has visto que he dudado si sacarte o no, pero Lali ha dicho: ‘Sacarle al chaval, que se le vea que está contento, que le brillen los ojos’”. Inmediatamente, Lali expresó: “Pobre hombre. Perdón, mi amor, bueno”. “No, todo bien. Yo soy bastante más pudoroso que Lali, la verdad. Como casi todo el mundo, ¿no?”, contestó tímidamente Pedro.

Para cerrar el momento, Lali remató con una confesión que provocó carcajadas en el estudio: “Yo estuve diez días en el festi de San Sebastián siendo jurado de la competencia oficial. Te iba a decir que ahí estuve sola muchos días. Ahí me maté a pa... hasta que él llegó”.

Qué dijo Lali Espósito sobre los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat

Lali Espósito habló en LAM (América TV) sobre los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat que vienen circulando en los últimos días. Fiel a su estilo frontal y sin vueltas, la artista respondió con espontaneidad y humor, dejando en claro su postura.

La charla se dio cuando Pepe Ochoa —quien está ocupando el rol de conductor en reemplazo de Ángel de Brito— le lanzó: "Hay rumores de casamiento". Ante esa afirmación, Lali no dudó en reaccionar con picardía: "Ay, estás loca vos", soltó entre risas.

Acto seguido, la cantante fue categórica al descartar cualquier intención de pasar por el altar: "Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche. No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan. Adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”. Con esa frase, dejó claro que disfruta de su relación sin necesidad de formalidades.

También aprovechó para explicar cómo se siente hoy respecto al tema: “Hoy no, no hay planes... Nunca digo nunca a nada, pero hoy en día no es un deseo casarme”. De esa manera, dejó abierta la posibilidad a futuro, aunque sin intenciones concretas por el momento.

Más adelante, la conversación giró hacia el contenido político de sus shows y el reciente lanzamiento de su canción Payaso, que muchos interpretaron como una crítica directa al presidente Javier Milei. Ochoa le preguntó sin rodeos: “Entre tanto guiño político en tu show, sacaste un tema (Payaso) que todo el mundo dice que se lo dedicaste a Javier Milei... ¿Se lo dedicaste al presidente?”

La respuesta de Lali no tardó en llegar y fue contundente: “A todos los payasos, a todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales”. Y remató con una frase que no dejó lugar a dudas: “Por supuesto, él y toda esa gente payasos totales... Un chiste son”.

