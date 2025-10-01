En vivo Radio La Red
Policiales
Pequeño J
Crimen
Triple Crimen

Video: así cayó "Pequeño J" en Perú cuando iba a reunirse con su cómplice en el triple crimen narco

Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, fue detenido en Perú cuando intentaba ocultarse en un camión. Está acusado de haber planeado la tortura y asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La trampa del celular: así cayó Pequeño J en Perú cuando iba a reunirse con su cómplice

Leé también Patricia Bullrich habló en exclusiva luego de las detenciones de Pequeño J y Ozorio
El operativo se concretó en Perú, donde el sospechoso estaba prófugo desde el viernes por la noche, cuando las autoridades difundieron públicamente su identidad por temor a que huyera del país. Las fuerzas de seguridad lo venían siguiendo por antenas y desplegaron un operativo en la ruta.

Valverde Victoriano fue hallado escondido en un camión que se dirigía hacia la ciudad de Pucusana, al sur de Lima. El canal local Latina Noticias mostró las imágenes del momento en que el joven narco llegaba a la capital peruana bajo un fuerte operativo de custodia.

Ante las cámaras, “Pequeño J” intentó desligarse de la causa: “Me echaron la culpa, nomás, nosotros no matamos a nadie. Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver”, dijo.

El perfil de “Pequeño J”

Nacido en La Libertad, Perú, Valverde Victoriano es señalado como un delincuente sanguinario y temido dentro del narcotráfico. Los investigadores lo describen como un joven que no respeta códigos y que utiliza la violencia extrema como mecanismo de disciplinamiento.

De acuerdo con la causa, fue quien tendió la trampa para atraer a las tres jóvenes desde La Matanza hasta una casa en Florencio Varela, donde fueron torturadas y asesinadas.

pequeño j d

Los fiscales creen que se trató de un mensaje mafioso: durante la noche del crimen, la tortura y el posterior descuartizamiento de las víctimas habrían sido transmitidos en vivo en un grupo cerrado de Instagram, lo que refuerza la hipótesis de que se buscó intimidar a bandas rivales y marcar territorio.

pequeño j

La herencia criminal

El apodo de “Pequeño J” se remonta a su infancia. Era hijo de Janhzen Valverde, un integrante de la banda “Los Injertos de Nuevo Jerusalén”, que operaba en el asentamiento Nueva Indoamérica, en Trujillo.

Janhzen Valverde, acusado de violencia de género y con un historial de delitos, fue asesinado en diciembre de 2018 en un ajuste de cuentas. Según la policía peruana, Wilder Lara Chávez, miembro de la organización rival “La Jauría”, lo ejecutó a balazos en venganza por el crimen de su cuñado, quien pertenecía a la banda “El Gran Marqués”.

pequeño j
