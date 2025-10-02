En vivo Radio La Red
Cómo son los trajes refrigerantes que podrán usar los pilotos durante el GP de Singapur

Ante la sensación térmica superior a 50°C en el circuito de Marina Bay, la FIA declaró el Gran Premio de Singapur como carrera de “riesgo por calor” y habilitó un innovador sistema de refrigeración para los pilotos.

El Gran Premio de Singapur no solo se destaca por ser una carrera nocturna en un circuito urbano espectacular, sino también por ser una de las pruebas más exigentes físicamente del calendario. Aunque la competencia se desarrolla de noche, las temperaturas suelen superar los 30 °C, con índices de humedad que elevan la sensación térmica por encima de los 50 °C. Dentro del monoplaza, ese calor se multiplica: los pilotos pueden soportar temperaturas cercanas a los 55 °C durante casi dos horas sin posibilidad de abrir una ventana o recibir ventilación directa.

Frente a ese escenario extremo, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió declarar la carrera como evento de “riesgo por calor” y habilitó de manera oficial un nuevo sistema de refrigeración que los pilotos podrán utilizar por primera vez este fin de semana.

Cómo funciona el chaleco refrigerante Cypher Pro Micro Cooler

El dispositivo aprobado fue desarrollado por la empresa estadounidense Chillout Motorsports y se presenta bajo el nombre Cypher Pro Micro Cooler. Se trata de un traje interior similar a una remera de competición que incorpora más de 50 metros de conductos flexibles por los que circula líquido frío.

image

El sistema se conecta a una pequeña caja instalada dentro del habitáculo del auto. Esa unidad contiene un microprocesador, una bomba y un intercambiador de calor encargado de mantener la temperatura del fluido en niveles seguros y constantes. Todo el mecanismo funciona de manera independiente al sistema eléctrico del coche, ya que la FIA exige que no interfiera con el rendimiento mecánico ni represente un riesgo de sobrecalentamiento.

Pese a su complejidad, el traje cumple con las rigurosas normas antiflama requeridas en la Fórmula 1, por lo que puede integrarse debajo del mono ignífugo tradicional sin alterar la protección contra incendios.

¿Es obligatorio usarlo? Las consecuencias reglamentarias

El uso del chaleco refrigerante no será obligatorio, pero su incorporación tiene consecuencias técnicas. Los pilotos que decidan utilizarlo cargarán con el peso real del dispositivo, mientras que aquellos que elijan no llevarlo deberán sumar 0,5 kilos adicionales de lastre para igualar la balanza reglamentaria.

Además, la FIA impuso otra medida estructural: independientemente de la decisión de cada piloto, todos los autos deberán incorporar sistemas de refrigeración fijos, con un peso estimado en cinco kilos. Es decir, aunque alguien decida correr sin chaleco, el coche igualmente contará con el equipamiento necesario para operarlo.

Los primeros pilotos en probarlo y el futuro de la tecnología

Uno de los primeros en adoptar el sistema fue Fernando Alonso, que lo probó durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Italia en Monza. Aston Martin ya confirmó que tanto él como Lance Stroll lo utilizarán en Singapur, una carrera donde incluso los pilotos más experimentados suelen terminar exhaustos, deshidratados y con pérdidas de hasta tres kilos.

Si bien por el momento la implementación es opcional, la FIA anticipó que para 2026 estos sistemas podrían integrarse de forma estándar al monoplaza y convertirse en un elemento obligatorio, del mismo modo que lo son hoy el HANS o el halo de protección.

