Se conoció a qué se dedicaba Ángel de Brito antes de empezar a trabajar en los medios

Se supo cuál era la profesión de Ángel de Brito antes de su incursión en los medios y su exitoso presente con LAM.

2 oct 2025, 15:42
Ángel de Brito es considerado uno de los grandes referentes del mundo del espectáculo. Figura destacada de la televisión y de los medios, se ganó un lugar gracias a su labor periodística, su capacidad para dar primicias y sus opiniones directas. Sin embargo, poco se sabe sobre su vida personal, ya que siempre eligió resguardar su intimidad y evitar dar entrevistas en las que abriera su corazón o relatara experiencias personales, tanto felices como difíciles.

El conductor sorprendió recientemente al revelar un aspecto desconocido de su pasado. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, respondiendo preguntas de sus seguidores bajo la consigna #AngelResponde. Allí le consultaron: “¿Cuál fue tu primer trabajo?”. Sin esquivar la pregunta, compartió una faceta poco conocida: “Profesor particular. Por eso, mi paciencia”.

Fiel a su estilo reservado, no brindó demasiados detalles. Sin embargo, todo indicaría que antes de dedicarse a los medios, De Brito fue profesor particular de inglés. Esta información la había mencionado en 2021, mientras su programa salía al aire por El Trece, cuando contó: Estudié el profesorado de inglés, pero no soy traductor, sí profesor. La carrera de traductorado es mucho más compleja. Estudié, aunque no se note, estudié”.

La confesión generó sorpresa entre sus seguidores, acostumbrados a verlo con carácter firme en los debates televisivos. Muchos destacaron el contraste entre esa imagen y su pasado como profesor, donde debía repetir conceptos, corregir errores y explicar con paciencia, una habilidad que, según observaron, hoy aplica en su rol frente a cámara.

De todos modos, más allá de aquel primer camino laboral, De Brito nunca ocultó que su verdadera pasión estaba en los medios. En una entrevista con Infobae lo explicó con claridad: “Desde que arranqué a trabajar en periodismo, yo busco la certeza, o sea, si voy a contar algo, un dato, un embarazo, una pelea, o que alguien que se va de un canal, quiero hacerlo con el dato concreto. No me siento a inventar historias de nadie. Así surgió el #AngelResponde. Me preguntan y contesto lo que sé o lo que opino de algún tema en particular. Sé que la gente me ve como el referente del espectáculo o del chimento”.

¿Con qué figura de la música se encontró Ángel de Brito en Europa?

El periodista de América TV Ángel de Brito ya regresó de sus vacaciones por Europa, donde visitó varios países durante las tres semanas en las que dejó LAM en manos de sus angelitas.

Quizás por defecto profesional y por su costumbre de informar, el conductor fue compartiendo a diario en sus redes sociales los diferentes lugares que recorrió y cada una de sus actividades.

Así, tras pasar por España —donde a cada paso se cruzó con argentinos que lo paraban para saludarlo y sacarse fotos—, De Brito viajó luego a Londres.

Y allí se llevó una gran sorpresa al coincidir nada menos que con su amiga Lucía Galán. A través de sus historias de Instagram registró el momento en el lobby del hotel y, grabando con su celular, le preguntó a modo de broma “¿Vos sos Lucía?”, a lo que la integrante de Pimpinela respondió con humor: “¿Perdón? No hablo español”.

Acto seguido, el conductor quiso saber hacia dónde se dirigía, y la cantante le contó que iba a un recital de ABBA. Incluso, entonando uno de los tantos hits del grupo, confesó que conocía la letra de todas las canciones de la banda sueca que irrumpió en la escena musical mundial en los años ‘70.

Más tarde, De Brito compartió imágenes junto a Galán antes y después del espectáculo al que finalmente fueron juntos. Desde Covent Garden, el tradicional barrio de Westminster, hasta las calles centrales adornadas con flores típicas de la zona, posaron también frente al cartel de la presentación de ABBA, de la cual el periodista prometió contar detalles.

“No puedo creer que vi a los ABBA en vivo en un escenario. El show es monstruosamente maravilloso. Ya les contaré detalles”, escribió en su canal de difusión de Instagram. Sobre el encuentro con Galán, sumó que la pasaron “fantástico”.

