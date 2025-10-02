Se conoció a qué se dedicaba Ángel de Brito antes de empezar a trabajar en los medios

La confesión generó sorpresa entre sus seguidores, acostumbrados a verlo con carácter firme en los debates televisivos. Muchos destacaron el contraste entre esa imagen y su pasado como profesor, donde debía repetir conceptos, corregir errores y explicar con paciencia, una habilidad que, según observaron, hoy aplica en su rol frente a cámara.

De todos modos, más allá de aquel primer camino laboral, De Brito nunca ocultó que su verdadera pasión estaba en los medios. En una entrevista con Infobae lo explicó con claridad: “Desde que arranqué a trabajar en periodismo, yo busco la certeza, o sea, si voy a contar algo, un dato, un embarazo, una pelea, o que alguien que se va de un canal, quiero hacerlo con el dato concreto. No me siento a inventar historias de nadie. Así surgió el #AngelResponde. Me preguntan y contesto lo que sé o lo que opino de algún tema en particular. Sé que la gente me ve como el referente del espectáculo o del chimento”.

¿Con qué figura de la música se encontró Ángel de Brito en Europa?

El periodista de América TV Ángel de Brito ya regresó de sus vacaciones por Europa, donde visitó varios países durante las tres semanas en las que dejó LAM en manos de sus angelitas.

Quizás por defecto profesional y por su costumbre de informar, el conductor fue compartiendo a diario en sus redes sociales los diferentes lugares que recorrió y cada una de sus actividades.

Así, tras pasar por España —donde a cada paso se cruzó con argentinos que lo paraban para saludarlo y sacarse fotos—, De Brito viajó luego a Londres.

Y allí se llevó una gran sorpresa al coincidir nada menos que con su amiga Lucía Galán. A través de sus historias de Instagram registró el momento en el lobby del hotel y, grabando con su celular, le preguntó a modo de broma “¿Vos sos Lucía?”, a lo que la integrante de Pimpinela respondió con humor: “¿Perdón? No hablo español”.

Acto seguido, el conductor quiso saber hacia dónde se dirigía, y la cantante le contó que iba a un recital de ABBA. Incluso, entonando uno de los tantos hits del grupo, confesó que conocía la letra de todas las canciones de la banda sueca que irrumpió en la escena musical mundial en los años ‘70.

Más tarde, De Brito compartió imágenes junto a Galán antes y después del espectáculo al que finalmente fueron juntos. Desde Covent Garden, el tradicional barrio de Westminster, hasta las calles centrales adornadas con flores típicas de la zona, posaron también frente al cartel de la presentación de ABBA, de la cual el periodista prometió contar detalles.

“No puedo creer que vi a los ABBA en vivo en un escenario. El show es monstruosamente maravilloso. Ya les contaré detalles”, escribió en su canal de difusión de Instagram. Sobre el encuentro con Galán, sumó que la pasaron “fantástico”.