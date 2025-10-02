El especial pedido de Julieta Prandi por su papá internado: "Se necesitan..."

Lo cierto es que luego de esa publicación vía Instagram, en diálogo con el medio Pronto, Julieta Prandi llevó tranquilidad y explicó en detalle a qué se debió su pedido de dadores de sangre por su padre.

"Mi papá está muy bien, no pasó nada grave. Necesita hacerse una cirugía y como vive en Pinamar y allá viven poquitas personas, subí el pedido para agilizar un poco el trámite", precisó la madre de Rocco y Mateo sobre la salud de papá indicando que su cuadro no es nada para alarmarse y el pedido de dadores de sangre es para que pueda realizarse una cirugía.

Por qué fue condenado Claudio Contardi y su primera foto en la cárcel

Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi, fue condenado el 13 de agosto a 19 años de prisión por abusos sexuales agravados con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas contra su entonces esposa, Julieta Prandi.

Estos hechos ocurrieron entre 2015 y 2018, y la condena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana tras un proceso que arrancó con la denuncia de Prandi en 2021.

La sentencia incluyó su inmediata detención y su ingreso al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual.

Actualmente, Claudio Contardi se encuentra alojado en el Penal número 41 de Campana y hace unas semanas se viralizó una foto que muestra su deteriorado estado físico y emocional.

Fue Pepe Ochoa, panelista del programa LAM (América Tv), quien publicó la primera imagen del ex de Julieta Prandi cumpliendo con su condena en la cárcel, y además amplió sobre sus duros días en prisión.

"En las imágenes lo estaban trasladando de pabellón a otro, siempre está cabiz bajo. Está absolutamente deprimido por las visitas, muy desmejorado, mal, no come y no sale a hacer las actividades", indicó Ochoa sobre el estado anímico de Contardi.

En esa línea, el periodista Mauro Szeta indicó: "Me dicen que (Contardi) está muy mal y que solamente lo visitan la esposa, la hermana y los suegros. La madre está muy mal y lo visitó solamente una vez en este tiempo".