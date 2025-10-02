El especial pedido de Julieta Prandi por su papá internado: "Se necesitan..."

A casi dos meses de la condena a prisión a 19 años de cárcel de su ex marido Claudio Contardi por el delito de abuso sexual, Julieta Prandi compartió un urgente pedido desde las redes sociales.
La modelo Julieta Prandi compartió una publicación en las redes solicitando dadores de sangre por su padre Eduardo y se conoció qué le sucedió.
Se trata de la solicitud de dadores de sangre para Eduardo, padre de la modelo, quien se encuentra internado en un hospital de Pinamar, en la costa atlántica.
Fue a través de sus historias de Instagram donde Julieta Prandi este jueves hizo pública su solicitud de dadores de sangre de cualquier grupo o factor para aquellos que puedan acercarse al Hospital Comunitario de la Ciudad de Pinamar.
"Se necesitan dadores de sangre cualquier grupo o factor en el Hospital Comunitario de la Ciudad de Pinamar. Acercarse directamente a Av Shaw 255 para Eduardo Prandi. Muchas gracias", indicó en su posteo la modelo.
Lo cierto es que luego de esa publicación vía Instagram, en diálogo con el medio Pronto, Julieta Prandi llevó tranquilidad y explicó en detalle a qué se debió su pedido de dadores de sangre por su padre.
"Mi papá está muy bien, no pasó nada grave. Necesita hacerse una cirugía y como vive en Pinamar y allá viven poquitas personas, subí el pedido para agilizar un poco el trámite", precisó la madre de Rocco y Mateo sobre la salud de papá indicando que su cuadro no es nada para alarmarse y el pedido de dadores de sangre es para que pueda realizarse una cirugía.
Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi, fue condenado el 13 de agosto a 19 años de prisión por abusos sexuales agravados con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas contra su entonces esposa, Julieta Prandi.
Estos hechos ocurrieron entre 2015 y 2018, y la condena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana tras un proceso que arrancó con la denuncia de Prandi en 2021.
La sentencia incluyó su inmediata detención y su ingreso al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual.
Actualmente, Claudio Contardi se encuentra alojado en el Penal número 41 de Campana y hace unas semanas se viralizó una foto que muestra su deteriorado estado físico y emocional.
Fue Pepe Ochoa, panelista del programa LAM (América Tv), quien publicó la primera imagen del ex de Julieta Prandi cumpliendo con su condena en la cárcel, y además amplió sobre sus duros días en prisión.
"En las imágenes lo estaban trasladando de pabellón a otro, siempre está cabiz bajo. Está absolutamente deprimido por las visitas, muy desmejorado, mal, no come y no sale a hacer las actividades", indicó Ochoa sobre el estado anímico de Contardi.
En esa línea, el periodista Mauro Szeta indicó: "Me dicen que (Contardi) está muy mal y que solamente lo visitan la esposa, la hermana y los suegros. La madre está muy mal y lo visitó solamente una vez en este tiempo".