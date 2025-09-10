En vivo Radio La Red
El tremendo relato de la madre de una de las alumnas del colegio tomado por la joven armada: "Sentimos disparos"

La mujer recibió la noticia mientras estaba trabajando y fue a buscar a su hija. “Me llamó llorando diciendo que tenía miedo”. comentó.

Tras la dramática situación que mantuvo en vilo a la localidad mendocina de La Paz, al límite con San Luis, este miércoles por la mañana, cuando una adolescente de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco, se atrincheró en el interior del establecimiento y efectuó dos disparos al aire, surgieron las repercusiones del resto de la comunidad educativa. Una de las madres contó cómo vivió el dramático hecho. “Sentimos los disparos”.

En medio del caos, que terminó finalmente sin heridos y con la menor entregando el arma a la policía para luego ser trasladada a un hospital, la madre de una de las alumnas contó la experiencia del dramático hecho: “Estaba trabajando cuando me llama una compañera de mi hija llorando diciéndome que la vaya a buscar porque andaba una niña con un arma” .

“Cuando nos acercamos escuchamos uno de los disparos. Un efectivo policial no nos dejó pasar. Estábamos a la expectativa de que salgan y cuando lo hicieron la vi a la amiga de mi hija, pero no a ella y la llamé y me contestó llorando y diciéndome que tenía miedo. Intenté tranquilizarla y le dije que todo iba a estar bien”, comentó la madre.

Por último, comentó que: “Después sentimos otro disparo y luego me avisó mi hija que estaba saliendo y fuimos a encontrarla con los profesores y los preceptores, lo que fue un gran alivio, lloraremos y nos abrazamos, pero estuvimos muy nerviosos porque también tengo una sobrina dentro del colegio”.

Esto es algo que nunca ha pasado en La Paz y es muy triste”, comentó la madre que finalmente se reencontró con su hija tras el momento de tensión que duró 5 horas.

La secuencia del hecho

Testigos relataron que la adolescente permaneció deambulando por el patio del colegio con el arma en sus manos. En videos que se viralizaron en redes sociales, se escucha a un estudiante decir: “Está con un arma”, mientras una docente agrega: “Allá está la nenita”.

Otro de los registros muestra el momento exacto en que la joven efectúa uno de los disparos, lo que provocó gritos y desesperación entre sus compañeros.

Tras varios minutos de tensión, la Policía logró aislar a la estudiante, que permanecía en estado de shock. Según informaron fuentes de seguridad, los negociadores trabajaron para que deponga su actitud y entregue el arma de manera pacífica, como finalmente sucedió.

