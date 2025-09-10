El tremendo relato de la madre de una de las alumnas del colegio tomado por la joven armada: "Sentimos disparos"

“Esto es algo que nunca ha pasado en La Paz y es muy triste”, comentó la madre que finalmente se reencontró con su hija tras el momento de tensión que duró 5 horas.

nena-mendoza El tremendo relato de la madre de una de las alumnas del colegio tomado por la joven armada.

La secuencia del hecho

Testigos relataron que la adolescente permaneció deambulando por el patio del colegio con el arma en sus manos. En videos que se viralizaron en redes sociales, se escucha a un estudiante decir: “Está con un arma”, mientras una docente agrega: “Allá está la nenita”.

Otro de los registros muestra el momento exacto en que la joven efectúa uno de los disparos, lo que provocó gritos y desesperación entre sus compañeros.

Tras varios minutos de tensión, la Policía logró aislar a la estudiante, que permanecía en estado de shock. Según informaron fuentes de seguridad, los negociadores trabajaron para que deponga su actitud y entregue el arma de manera pacífica, como finalmente sucedió.