La extrema decisión que tomaría la madre de Pablo Laurta para ayudar a su nieto tras el doble femicidio

La mujer explicó que, aunque su relación con Laurta estuvo marcada por la distancia y los conflictos, ella lograba comunicarse con Luna, la madre del niño y una de las víctimas, para mantener el contacto. “Yo tengo fotos y videos con mi nieto. En pandemia nos veíamos por videollamada, y cuando Argentina salió campeón, gritamos los goles juntos. Era nuestra forma de seguir cerca”, relató.

Sin embargo, ese contacto se fue interrumpiendo con el tiempo. “Mi hijo me prohibía hablar con Luna y con el nene. Estaba completamente desencajado, lleno de ideas obsesivas. Creía que lo estaban manipulando y que la familia materna quería hacerle daño”, contó.

Un quiebre sin retorno

Estrella explicó que su relación con Laurta había estado marcada por los conflictos y la distancia. “Entre 2010 y 2019 no tuve contacto con él. En 2016, fue por decisión suya. Yo lo buscaba, pero él me evitaba de todas las maneras posibles”, confesó.

La madre del presunto femicida contó que, pese a notar comportamientos erráticos, nunca imaginó un desenlace tan violento. “Decía que iba a ir a Europa, al Tribunal de La Haya, para denunciar una falsa causa en su contra. Se victimizaba, se creía perseguido”, relató.

Consultada por Lapegue sobre si su hijo alguna vez había amenazado con matar a alguien, fue tajante: “No, nunca. Jamás dijo que iba a cruzar la frontera o que iba a matar a alguien. Lo que decía era que se iba a ir de viaje. Pero sí, lo noté fuera de sí, desbordado”, y completó: “Yo pedí su internación”.

Uno de los pasajes más fuertes de la entrevista se produjo cuando Mauro Szeta intervino para preguntarle por los antecedentes judiciales de Laurta. Estrella reveló que su hijo había sido detenido en el pasado por agredir a su ex pareja y que ella misma había pedido que no lo dejaran en libertad, temiendo que repitiera la violencia.

“Yo quería que no recuperara la libertad, porque tenía miedo, incluso por mi hermana. Ella es muy feminista, y él se había enojado con ella por comunicarse con Luna. Tenía un discurso de odio hacia las mujeres”, explicó.

Luna Giardina, Mariel y Pablo Laurta

La madre de Pablo sobre la situación de su hijo

Al ser consultada sobre si su hijo tenía experiencia con armas, Estrella respondió con sorpresa: “En mi casa nunca hubo armas. En mi familia todos les tenemos aversión. La primera vez que vi una foto de él con una escopeta fue en la casa de Luna. Ella misma se la había sacado y subido a Facebook. Yo le pregunté y me dijo que era del papá, que la usaba para cazar”, recordó.

Esa imagen, dijo, la perturbó profundamente. “No entendía por qué se mostraba con un arma. No era el hijo que yo había criado”, añadió y cerró: “Me siento culpable por haberlo engendrado”.

En el tramo final de la entrevista, Estrella habló del sentimiento de culpa que la acompaña desde que se conoció la noticia del doble femicidio y del posible tercer crimen en Entre Ríos.

“Me siento culpable por haberlo engendrado. Yo parí a un asesino”, dijo entre lágrimas. “Tuvo una educación en valores, fue a colegios religiosos, creció en una familia donde no hubo infidelidades ni violencia. No entiendo en qué momento se perdió”.

Cuando Lapegue le preguntó si sentía que había fallado como madre, respondió con honestidad brutal: “Sí, siento que fallé. Pero no porque no lo haya educado bien, sino porque no pude salvarlo de sí mismo. Nadie me escuchó cuando pedí ayuda para que lo internaran”.

Antes de despedirse, Estrella volvió a expresar su solidaridad con las familias de las víctimas. “Ojalá se haga justicia. Me solidarizo profundamente con ellos. Nadie merece atravesar algo así”, dijo.