El último audio que la influencer Catalina Gutiérrez envió antes de morir

Sin embargo, nunca llegó a su destino. Los primeros en sospechar que algo no andaba bien fueron sus padres, hermana y novio, quienes se preocuparon al no recibir respuesta de la joven.

Marcelo Gutiérrez, padre de Catalina y reconocido arquitecto de Córdoba, relató en Noticiero Doce los momentos de angustia vividos en su hogar. “Llegué alrededor de las 22 y mi esposa me dijo que no respondía. Era raro y ahí comenzó el calvario”, comentó.

Catalina había enviado un audio a su novio diciendo “mi amor voy para allá para jugar al bowling al Patio Olmos”, en el que también se escuchaban las balizas del auto. Preocupado por la falta de respuesta, el novio de Catalina alertó a sus suegros y cuñada sobre lo que estaba sucediendo.

nestor-soto-era-companero-de-facultad-de-catalina-gutierrez-foto-instagramnestorsotoo-gentileza-la-voz-del-interior-MNZFB5YB5ZDLFAKZQS6W4GJYMI.avif Néstor Soto permanece detenido. Foto: archivo.

Cómo fueron los últimos minutos de Catalina Gutiérrez: la hipótesis de la Justicia

Según la hipótesis de la Justicia, Néstor Soto habría convencido a Catalina de pasar por su casa, ubicada en el barrio Jardín, donde supuestamente cometió el crimen. Las autoridades investigan cuál fue la excusa utilizada para desviar su recorrido.

Se cree que, luego de dejarla inconsciente por los golpes que le propinó, intentó incendiar el Renault Clio en un descampado, pero el fuego no se propagó y el monóxido de carbono la mató.

Marcelo Gutiérrez confirmó que su hija no les mencionó que pasaría por la casa de Soto. “Nunca dijo que iba a pasar a buscarlo, pero suponemos que fue una llamada de ‘vení, pasá por acá ya que vas’ y algo pasó en el medio”, explicó.

En medio del dolor, el padre de Catalina relató que realizaron la denuncia y, tan solo 30 minutos después, encontraron el auto gracias al rastreo del celular de la joven, el cual estaba enlazado con el de su hermana.

catalina gutierrez 2.jpg Catalina había salido de su casa para reunirse con su novio y otros amigos. Foto: archivo.

“El celular estaba tildado en una ubicación rara. Estuvo 30 minutos parado en la diagonal que va para la Parrilla de Mirta (la misma calle de la casa del sospechoso) y la última vez que se activó fue donde la encontraron”, precisó. Aunque la Policía actuó con rapidez, lamentablemente ya era demasiado tarde.

Con el corazón destrozado, Marcelo Gutiérrez confesó que no quiere conocer los detalles de lo sucedido con Catalina. “Debe ser horrible, me interesaría que esté hoy conmigo y ya no va a estar”, expresó inundado de tristeza.

La investigación sigue su curso mientras la comunidad busca respuestas y justicia por la trágica pérdida de Catalina Gutiérrez.