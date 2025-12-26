Las ventas en supermercados marcaron en octubre su primera mejora en siete meses. 

En valores nominales, las ventas totales alcanzaron en octubre los 2,17 billones de pesos, con una suba interanual del 27,8%. Del total, el 96,6% se generó en las operaciones presenciales y solo el 3,4% correspondió a ventas online. Pese a su menor participación, este canal mostró un crecimiento más veloz.

Las ventas presenciales sumaron 2,096 billones de pesos, con un aumento del 27,6% frente al mismo mes del año anterior. Por su parte, las operaciones online totalizaron 74.767 millones de pesos y mostraron una expansión del 35,5% interanual, evidenciando que, aunque con una base más baja, el comercio electrónico mantiene un ritmo superior.

Qué productos lideraron el consumo en supermercados

El Indec también logró procesar qué rubros concentraron la mayor parte del consumo en octubre. En valores corrientes, el grupo de productos de almacén lideró el ranking con el 26,9% del total de las ventas. Le siguieron:

Artículos de limpieza y perfumería: 13,7%

Carnes: 12,8%

Lácteos: 11,8%

Bebidas: 11,5%

Estos cinco grupos de productos reunieron la mayor parte de la facturación, marcando el patrón típico del consumo básico en hogares argentinos.

Tarjetas de crédito en la cima del financiamiento

Respecto a los medios de pago utilizados, las tarjetas de crédito representaron el 44,9% de las ventas totales, lo que consolida su rol central como herramienta de financiamiento de corto plazo. Las tarjetas de débito captaron el 25,8%, el efectivo cayó al 16,1%, mientras que otros medios electrónicos —como billeteras virtuales y pagos por QR— alcanzaron el 13,1%. Este último grupo mostró el mayor dinamismo: creció 55,6% interanual.

Las provincias que más empujaron el consumo

En cuanto a la distribución geográfica, las jurisdicciones que procesaron las mayores subas nominales interanuales fueron:

Neuquén: 57,4%

Catamarca: 37,3%

Mendoza: 32,5%

San Luis: 31,2%

Córdoba: 31,0%

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la mejora fue del 29,2%, mientras que en los 24 partidos del Gran Buenos Aires llegó al 28,9%.

Las ventas mayoristas crecieron en el interior del país, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires registraron una baja interanual

Autoservicios mayoristas: mejora mensual, pero con deudas pendientes

El canal de autoservicios mayoristas también procesó un desempeño positivo en octubre, aunque con un matiz diferente. Según el Indec, el índice de ventas a precios constantes subió un 4,2% respecto al mes anterior. Sin embargo, en la comparación interanual, cayó un 9,3%, y el acumulado del año mostró una baja del 7,6%.

Esto significa que el repunte mensual todavía no alcanza para revertir el retroceso acumulado a lo largo del año. Aun así, se trata de un dato relevante que podría anticipar una recuperación más sostenida si se consolida la tendencia en los próximos meses.

Ventas mayoristas: cuánto se facturó y qué se vendió más

Las ventas en autoservicios mayoristas totalizaron en octubre 342.799 millones de pesos, con un incremento nominal del 12% interanual. A nivel de rubros, el segmento de almacén explicó el 43,7% del total, seguido por:

Artículos de limpieza y perfumería: 26,0%

Bebidas: 12,2%

Otros rubros, como carnes, lácteos y electrónica, tuvieron menor participación, aunque algunos mostraron alzas interanuales destacadas. Por ejemplo, las ventas de carnes crecieron un 47,7%, seguidas por “otros productos” (23,2%), almacén (18,8%) y panadería (17,8%).



Medios de pago: otras formas de cobrar ganan terreno

En este canal, los “otros medios electrónicos” lideraron con el 33,3% de las ventas. Les siguieron las tarjetas de crédito (28,7%), el efectivo (22,1%) y las tarjetas de débito (15,8%). Las operaciones con débito cayeron 9,8% interanual, mientras que los pagos con tarjeta de crédito aumentaron 15,3%, mostrando un giro hacia el financiamiento.

Dónde crecieron (y cayeron) las ventas mayoristas

Desde una perspectiva regional, el Indec procesó comportamientos diversos en octubre. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ventas mayoristas nominales cayeron un 8% interanual. Sin embargo, en los 24 partidos del Gran Buenos Aires crecieron un 10%, y en el resto del país un 14,8%.

Este desglose sugiere que el consumo en el interior está mostrando señales de mayor dinamismo, mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires enfrenta aún dificultades para consolidar una recuperación.