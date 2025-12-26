El ruego de un familiar de Christian Petersen en medio de la preocupación por el chef: "Por favor"

Ante la falta de un comunicado oficial, continuó pidiendo clemencia “Por favor, por respeto a mi familia, no soy vocero de ellos, solo quiero dejar tranquilidad y que no se invente”.

Sobre un posible traslado a Buenos Aires para que continúe su recuperación, ahora que ya está estable y hasta logró sentarse en la cama, esta persona dijo: “Aún no se habló del tema, imagino que no está dado y tiene que hacer reposo”.

Cuáles fueron las primeras imágenes de la esposa de Christian Petersen

n medio de la creciente preocupación por la salud de Christian Petersen, en las últimas horas se conoció una imagen que habla más desde el gesto que desde las palabras. Lejos de los micrófonos y del ruido mediático, su esposa Sofía Zelaschi fue vista visitándolo en el centro médico de San Martín de los Andes donde el chef permanece internado, atravesando un delicado proceso de recuperación.

La fotografía, publicada por La Nación el último martes, muestra a Zelaschi al retirarse de la clínica con el celular en la mano, sin detenerse ni hacer declaraciones, reflejando el perfil bajo que siempre eligió sostener, incluso desde antes de su vínculo con una figura pública. La escena resume el clima que rodea al entorno más íntimo de Petersen: cautela, silencio y acompañamiento constante.

Casados desde abril de 2025, tras una ceremonia íntima celebrada junto a familiares y amigos cercanos, la pareja construyó su relación lejos de la exposición. Hoy, ese mismo resguardo se intensifica frente a un momento sensible, marcado por la internación del chef luego de descompensarse durante el ascenso al volcán Lanín.

Mientras el foco público sigue puesto en su evolución médica, Sofía permanece a su lado sin estridencias, sosteniendo desde la discreción y la presencia diaria, a la espera de señales alentadoras que permitan pensar en la recuperación y el alta.

sofia zelaschi esposa de christian petersen

sofia zelaschi esposa de christian petersen 2

Fotos: Federico Soto para La Nación.