El ruego de un familiar de Christian Petersen en medio de la preocupación por el chef: "Por favor"
Circularon distintos mensajes y chats en los que un familiar de Christian Petersen brindó precisiones sobre el estado de salud del chef, en un contexto marcado por la ausencia de un parte médico oficial que permita seguir de manera clara y sostenida su evolución.
26 dic 2025, 18:05
La hospitalización de Christian Petersen dio lugar a una ola de versiones, alimentadas por la velocidad con la que la información comenzó a circular y replicarse en los medios y en redes sociales. El episodio se originó cuando el reconocido chef sufrió una descompensación mientras ascendía el volcán Lanín, situación que derivó en escenas de extrema preocupación.
En un primer momento, el único parte médico difundido hizo referencia a un cuadro de falla multiorgánica, lo que incrementó la incertidumbre y las conjeturas en torno a su estado de salud. Sin embargo, el sábado 20 comenzaron a llegar señales alentadoras: se habló de una evolución favorable y se descartaron varias de las versiones más alarmantes que habían circulado en las horas previas.
En ese contexto, los guías de la expedición decidieron romper el silencio y emitieron un comunicado de tono firme para aclarar lo sucedido. Según relataron, la travesía se desarrollaba con normalidad hasta que advirtieron un cambio llamativo en la conducta de Petersen. Esa situación generó incomodidad dentro del grupo y encendió las alertas, motivo por el cual tomaron la determinación de interrumpir el ascenso y ordenar el descenso, priorizando la seguridad de todos los involucrados.
Este viernes 26, desde A la tarde (América TV) hablaron con un familiar directo, que sin revelar nombre, contó:“Christian está mejor desde el domingo. Seguimos esperando noticias día a día. Respira por sus propios medios, está estable y mejorando”.
Ante la falta de un comunicado oficial, continuó pidiendo clemencia “Por favor, por respeto a mi familia, no soy vocero de ellos, solo quiero dejar tranquilidad y que no se invente”.
Sobre un posible traslado a Buenos Aires para que continúe su recuperación, ahora que ya está estable y hasta logró sentarse en la cama, esta persona dijo: “Aún no se habló del tema, imagino que no está dado y tiene que hacer reposo”.
Cuáles fueron las primeras imágenes de la esposa de Christian Petersen
n medio de la creciente preocupación por la salud de Christian Petersen, en las últimas horas se conoció una imagen que habla más desde el gesto que desde las palabras. Lejos de los micrófonos y del ruido mediático, su esposa Sofía Zelaschi fue vista visitándolo en el centro médico de San Martín de los Andes donde el chef permanece internado, atravesando un delicado proceso de recuperación.
La fotografía, publicada por La Nación el último martes, muestra a Zelaschi al retirarse de la clínica con el celular en la mano, sin detenerse ni hacer declaraciones, reflejando el perfil bajo que siempre eligió sostener, incluso desde antes de su vínculo con una figura pública. La escena resume el clima que rodea al entorno más íntimo de Petersen: cautela, silencio y acompañamiento constante.
Casados desde abril de 2025, tras una ceremonia íntima celebrada junto a familiares y amigos cercanos, la pareja construyó su relación lejos de la exposición. Hoy, ese mismo resguardo se intensifica frente a un momento sensible, marcado por la internación del chef luego de descompensarse durante el ascenso al volcán Lanín.
Mientras el foco público sigue puesto en su evolución médica, Sofía permanece a su lado sin estridencias, sosteniendo desde la discreción y la presencia diaria, a la espera de señales alentadoras que permitan pensar en la recuperación y el alta.