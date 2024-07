Encierro extremo y las visitas de una joven misteriosa: cómo fueron los últimos días del "Hombre Gato"

El letrado también mencionó que el tratamiento antipsicótico podría haber tenido alguna repercusión en su salud y que Pereg había estado deteriorado desde hacía un tiempo, aunque no al punto de esperar su muerte. "Estoy esperando que la fiscalía me dé alguna explicación al respecto, pero no ha habido ninguna comunicación hasta ahora", agregó.

Hombre gato, Gil Pereg.jpg

Según fuentes del caso, la familia de Pereg en Israel está evaluando si recupera el cuerpo, pero aún no tomó acciones concretas al respecto. "Me han preguntado sobre el trámite, pero no veo nada concreto. La familia no lo visitó nunca, aunque ahora está interesada en el cuerpo y estamos hablando sobre la posibilidad de recuperarlo", indicó Legrand, y aseguró que no hubo quejas sobre las condiciones de su internación y que desconoce si hubo golpizas.

Además, reveló que, a pesar de su aislamiento extremo, otra persona lo visitaba. Se trata de una misteriosa joven que compartía su amor por los gatos. "Ella era compasiva, veía si él necesitaba algo y lo ayudaba", contó el abogado. "La conducta felina y el maullido cesaron. Él tuvo un tratamiento de dos años con un antipsicótico y eso debe haber suprimido varios de los síntomas delirantes", concluyó Legrand con respecto a la conducta que le dio su sobrenombre.

El juicio y la condena contra Gil Pereg

Gil Pereg fue declarado culpable el 3 de noviembre de 2021 por el asesinato de su madre, Phyria Saroussy, y de su tía, Lily Pereg, ambas israelíes, en enero del 2019 en Mendoza. El hombre fue hallado responsable del "homicidio agravado por el vínculo" por la muerte de su mamá, y del "homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego" por el crimen de su tía.

En el juicio, una psicóloga que lo trataba en el hospital El Sauce dio un repaso de la vida del imputado y aseguró que, posiblemente, pudo "no haber sido consciente de sus actos" al momento del crimen. Durante su relato, la mujer dio detalles de las supuestas relaciones sexuales que mantenía Gil Pereg con su madre.

Las víctimas de Gil Pereg, el hombre gato.jpg Phyria Saroussy y Lily Pereg, las víctimas de Gil Pereg (Foto: archivo).

"Lo que él dice es haber tenido relaciones sexuales con su madre unas 5 veces, pero que no pueden tener hijos, por lo que asisten a una clínica de fertilización. Allí es cuando su madre lo lleva a un psiquiátrico y él se siente traicionado por ella”, detalló por entonces, según informó el portal Sitio Andino.

El doble homicidio fue descubierto el 26 de enero de 2019 cuando, luego de días de búsqueda por Mendoza e, incluso, Chile, los cuerpos fueron hallados enterrados en un predio propiedad de Pereg, ubicado en calle Julio Argentino Roca 6079, de Guaymallén.

Gil Pereg en el predio donde había enterrado a su mamá y su tía.jpg Gil Pereg había enterrado a ambos cuerpos en un terreno que le pertenecía (Foto: archivo).

Las mujeres habían viajado de visita desde Israel. Durante el juicio, se supo que uno de los cuerpos fue atravesado por una barra de hierro que ingresaba por la oreja con salida por el cráneo, sumado a otros cuatro hierros introducidos hasta el abdomen. En tanto que el otro cuerpo presentaba las mismas lesiones, pero con salida por el tórax y el dorso.