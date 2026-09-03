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Encontraron dos cuerpos calcinados dentro de un auto: la escalofriante hipótesis que investiga la Justicia

Los primeros estudios permitieron establecer que uno de los cuerpos corresponde a una mujer y el otro a un hombre, aunque serán necesarias nuevas pericias para determinar quiénes eran.

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Encontraron dos cuerpos calcinados dentro de un auto en Santa Fe. (Foto: Policía de Santa Fe)

Encontraron dos cuerpos calcinados dentro de un auto en Santa Fe. (Foto: Policía de Santa Fe)

La Policía de Santa Fe encontró este jueves los cuerpos calcinados de una mujer y un hombre dentro de un auto incendiado en Villa Gobernador Gálvez, a orillas del río Paraná en Santa Fe. Los cadáveres quedaron irreconocibles y todavía no pudieron ser identificados formalmente y la Fiscalía investiga distintas hipótesis, entre ellas un posible femicidio seguido de suicidio.

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El macabro hallazgo se produjo después de que un pescador que se encontraba en la zona llamara al 911 y alertara sobre la presencia de un vehículo incendiado. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron un Chevrolet Corsa completamente quemado y al inspeccionar el interior del vehículo descubrieron los dos cuerpos.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Noelia Navone, jefa de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) del Ministerio Público de la Acusación, quien explicó que el estado de los cadáveres impide, por el momento, determinar formalmente sus identidades.

No podemos definir la identidad de los cuerpos porque estaban absolutamente irreconocibles, calcinados”, señaló la fiscal. Los primeros estudios permitieron establecer que uno de los cuerpos corresponde a una mujer y el otro a un hombre, aunque serán necesarias nuevas pericias para determinar quiénes eran.

Por el estado en el que quedaron los cadáveres, los investigadores todavía no pudieron establecer formalmente sus identidades. (Foto: Policía de Santa Fe)

Por el estado en el que quedaron los cadáveres, los investigadores todavía no pudieron establecer formalmente sus identidades. (Foto: Policía de Santa Fe)

Mientras avanzan los estudios forenses, los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al incendio. De acuerdo con información aportada por allegados, las víctimas podrían ser integrantes de una pareja que llevaba más de 20 años de relación, residía en Villa Gobernador Gálvez y tenía hijos adolescentes.

Sin embargo, la Justicia todavía debe corroborar esa información mediante la identificación formal de los cuerpos. Personas del entorno también hicieron referencia a presuntos antecedentes de violencia dentro de la pareja, un elemento que ahora forma parte de la investigación.

Además, amigas de la mujer indicaron que habían perdido contacto con ella durante la noche del miércoles. Según sus testimonios, no contestaba las llamadas ni respondía los mensajes que le enviaban.

La hipótesis de un posible femicidio seguido de suicidio

A partir de los primeros elementos incorporados al expediente, una de las líneas que analiza la Fiscalía es la posibilidad de que se haya tratado de un femicidio seguido de suicidio.

Navone aclaró, sin embargo, que la causa se encuentra en una etapa “muy preliminar” y que tanto esta hipótesis como las referencias sobre supuestos episodios anteriores de violencia deben ser investigadas.

Las autopsias y las pericias serán fundamentales para establecer cómo murieron ambas personas y si presentaban lesiones anteriores al incendio.

El misterioso relato del pescador que llamó al 911

En medio de la investigación surgió un testimonio que concentra la atención de los investigadores. El pescador que alertó a la Policía aseguró haber visto a una persona salir del río Paraná, acercarse al Chevrolet Corsa mientras se incendiaba y luego arrojarse nuevamente al agua.

A raíz de esa declaración, Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de búsqueda y recorrió varios kilómetros de la costa para intentar localizar a esa persona.

Los primeros estudios permitieron establecer que uno de los cuerpos corresponde a una mujer y el otro a un hombre.

Los primeros estudios permitieron establecer que uno de los cuerpos corresponde a una mujer y el otro a un hombre.

Los investigadores deberán establecer ahora si ese episodio está relacionado con las dos personas encontradas muertas dentro del vehículo y qué ocurrió exactamente antes de que el automóvil comenzara a incendiarse.

Dónde habría comenzado el incendio del Chevrolet Corsa

Otra de las tareas centrales de los peritos será determinar cómo y por qué se inició el fuego. Según explicó la fiscal a partir de las primeras observaciones realizadas por los Bomberos de Villa Gobernador Gálvez, el incendio habría comenzado en la parte trasera del Chevrolet Corsa.

Las autopsias, la identificación de los cuerpos, las pericias sobre el vehículo y el análisis de los testimonios serán claves para reconstruir la secuencia. La Justicia busca establecer si efectivamente las víctimas eran la pareja mencionada por sus allegados, determinar las causas de las muertes y confirmar o descartar la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio.

En pocas palabras

  • Hallazgo macabro: Descubren dos cuerpos calcinados dentro de un auto incendiado en Villa Gobernador Gálvez.
  • Investigación en curso: La fiscalía baraja hipótesis, incluyendo un posible femicidio seguido de suicidio.
  • Testimonio clave: Un pescador asegura haber visto a una persona salir del auto en llamas y arrojarse al río.
Resumen generado por Thinkindot AI
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