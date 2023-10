Encontraron a la alumna de 14 años que había desaparecido a la salida del colegio en Caballito

"La encontraron bien, todavía no pudimos hablar con ella. Apenas podamos, la vamos a ver", informó uno de los familiares que acompañaba esta mañana a Alicia, la mamá de la chica que había sido vista por unos excompañeros de colegio, la última vez, en la zona de Parque Rivadavia, el miércoles por la noche.

Embed

Todo comenzó cuando Isabella le pidió permiso a su mamá para quedarse con unos amigos, a la salida del colegio, en una estación de servicio hasta las 19. Alicia acordó con su hija que su pareja o ella pasarían a buscarla.

Cuando la pareja de Alicia llegó al lugar, Isabella ya no estaba. Sin éxito, la mujer intentó comunicarse con su hija mediante llamadas y mensajes que, desde el otro lado, eran ignorados. A partir de esta situación, Alicia se puso en contacto con los amigos de la menor: “Me dijeron que les había contado que se iba a ver con un chico, un tal Brian. A mí no me dijo nada de eso", indicó a A24 previo a la aparición de la joven.

Después de varias horas de dramatismo, los investigadores de la Fiscalía 35 de la ciudad de Buenos Aires lograron identificar al joven con el que la adolescente se encontraba. Con el correr de los minutos, se descubrió que ambos dispositivos estaban en Longhamps, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Finalmente, tal como informó A24, tras verse cercada, la joven dio aviso de su paradero y ahora está a la espera de reencontrarse con su familia.