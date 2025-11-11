"No debía estar ahí": el químico prohibido que causó la explosión en la escuela de Pergamino

Las pericias químicas y de explosivos, cuyos resultados se conocieron en los últimos días, confirmaron lo que se sospechaba: el volcán contenía clorato de potasio, una sustancia prohibida por el Registro de productos y categorización pirotécnica debido a su alta capacidad de generar reacciones rápidas y violentas. Según fuentes judiciales, la sustancia fue mezclada con naftalina, lo que, en conjunto, provocó la detonación.

“Se utilizó clorato de potasio para realizar la fórmula junto con naftalina y eso genera el efecto de la explosión”, detallaron voceros de la fiscalía.

De esta forma, la causa avanzará ahora bajo la figura penal de “estrago culposo”, que contempla penas para quienes por negligencia o imprudencia causan un daño grave o ponen en riesgo la vida de otras personas.

Habrá indagatoria para el profesor y la directora

Con el informe técnico incorporado al expediente, el fiscal Pertierra confirmó que en los próximos días se dictarán los llamados a indagatoria para el profesor a cargo del experimento y para la directora del establecimiento.

“Ya finalizamos los peritajes. En los próximos días va a estar saliendo un llamado a indagatoria para el profesor y la directora. Y luego vendrá la etapa en que se presenten a declarar”, explicó Pertierra.

Tras esas declaraciones, el fiscal deberá determinar si existió negligencia, incumplimiento de protocolos de seguridad o desconocimiento del manejo de sustancias peligrosas en el contexto escolar.