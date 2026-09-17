Entraron al departamento de una conocida periodista en Palermo y se robaron una caja fuerte

Cómo ingresaron los delincuentes al edificio de Palermo

Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que los ladrones no rompieron ninguna puerta para entrar al edificio ni al departamento.

Según explicó Perín, las cerraduras electrónicas del lugar funcionan mediante huella dactilar o código de seguridad. La periodista sostuvo que, por las características del robo, los delincuentes podrían haber utilizado algún método para vulnerar el sistema.

“No puede ser pensado con otra cosa, tuvo que haber sido con un inhibidor”, afirmó.

Periodista Carolina Perín.

En las imágenes del operativo también se observa que los hombres llevaban herramientas y una barreta, aunque finalmente no habrían tenido que utilizarlas para acceder a la vivienda.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, los delincuentes ingresaron cerca de las 2.34 de la madrugada y permanecieron en el inmueble hasta aproximadamente las 4.25, cuando fueron captados retirándose con la caja fuerte.

El momento en que Carolina Perín se enteró del robo

La periodista estaba de viaje en Brasil cuando ocurrió el hecho. El encargado del edificio fue quien se comunicó con ella luego de encontrar señales de que algo había ocurrido dentro del departamento.

Según relató Perín, el aviso llegó cuando todavía estaba regresando al país. “Hice todo el vuelo a Ezeiza con mucha angustia”, contó al recordar el momento en que supo que habían ingresado a su vivienda.

Al llegar, confirmó que los delincuentes habían revuelto el interior del departamento y que se habían llevado la caja fuerte. “Se llevaron una caja de seguridad que es como un carry on”, explicó la periodista, quien señaló que en el interior había objetos de valor económico, pero también recuerdos familiares.

La sospecha sobre las claves de seguridad

Perín explicó que las cerraduras del edificio cuentan con sistemas electrónicos y señaló que, según su conocimiento, “solo dos personas que conozco de muchos años sabían de las claves”, afirmó, aunque aclaró que por el momento no tiene indicios contra ninguna persona.

La periodista también cuestionó que los delincuentes hayan actuado con tanta precisión y destacó que todo quedó registrado por las cámaras. “Está todo filmado”, aseguró.

“Parecen atletas preparados para robar”

Tras conocerse el robo, Perín habló públicamente sobre la modalidad utilizada por los delincuentes y remarcó que la situación ocurrió en una zona que, según consideró, debería contar con mayor seguridad.

“Estamos en pleno Barrio Norte, a media cuadra del shopping. Tendría que ser una zona más custodiada”, sostuvo. Además, describió a los ladrones por la forma en que actuaron: “Parecen atletas preparados para robar”.

La periodista explicó que decidió contar lo ocurrido para alertar a otras personas sobre este tipo de delitos. “Sé que esto no va a aparecer, pero por lo menos que le sirva a alguien para que no le pase”, señaló.