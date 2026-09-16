¡Sol Abraham se consagró campeona de Gran Hermano Generación Dorada!: el frío saludo con Yipio

Antes de despedirse definitivamente del programa, la uruguaya aprovechó sus últimos minutos dentro de la casa para repasar todo lo que significó su paso por el reality y destacar los vínculos que construyó durante la competencia.

"Estoy feliz, emocionada y muy agradecida. Mi premio va por otro lado. Me llevo toda esta gente que conocí en la casa y me hicieron la estadía más amena", expresó antes de cruzar la puerta de Gran Hermano.

Con la consagración ya confirmada, Sol también tuvo la posibilidad de realizar su último recorrido por el lugar donde permaneció durante más de 200 días. Mientras avanzaba por la pasarela, las luces se fueron apagando y la flamante campeona se despidió entre gritos de "¡gracias!" y "jaque mate".

Finalmente, antes de abandonar el reality, se detuvo para poner en palabras lo que significaba ese instante y resumir el vínculo que construyó con el lugar que la acompañó durante toda la competencia. " Traté de honrar esta casa y espero haber estado a la altura. No puedo creer estar viviendo esto", expresó.