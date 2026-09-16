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¡Sol Abraham se consagró campeona de Gran Hermano Generación Dorada!: el frío saludo con Yipio

Después de más de 200 días de encierro, la gran final de Gran Hermano Generación Dorada llegó a su momento decisivo. Yipio y Sol se enfrentaron en el último mano a mano y el público definió quién se quedó con el título.

16 sept 2026, 23:37
¡Sol se consagró campeona de Gran Hermano Generación Dorada!: el frío saludo que tuvo con Yipio

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¡Sol se consagró campeona de Gran Hermano Generación Dorada!: el frío saludo que tuvo con Yipio

¡Sol se consagró campeona de Gran Hermano Generación Dorada!: el frío saludo que tuvo con Yipio

Después de más de 200 días de encierro, estrategias, alianzas, peleas y momentos que quedaron en la memoria de los fanáticos, Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) llegó a su gran noche. Sol y Yipio se enfrentaron en el último mano a mano de la edición y finalmente Abraham se consagró como la gran ganadora del reality.

La gala se vivió este miércoles por el canal de la Familia, con Santiago del Moro al frente de una jornada cargada de expectativa. Luego de una votación que alcanzó un total de 30.185.802 votos, el conductor anunció quién había recibido el mayor respaldo del público.

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Según los resultados finales, Abraham obtuvo el 51,8%, mientras que Pintos quedó en segundo lugar con el 48,2%. De esta manera, la participante logró imponerse en el último tramo de la competencia y se convirtió en la nueva campeona del reality.

Uno de los momentos más particulares de la noche se produjo cuando las dos finalistas volvieron a encontrarse. Las finalistas se dieron un abrazo breve y algo distante, aunque la uruguaya no dudó en felicitar a quien acababa de quedarse con el título.

Antes de despedirse definitivamente del programa, la uruguaya aprovechó sus últimos minutos dentro de la casa para repasar todo lo que significó su paso por el reality y destacar los vínculos que construyó durante la competencia.

"Estoy feliz, emocionada y muy agradecida. Mi premio va por otro lado. Me llevo toda esta gente que conocí en la casa y me hicieron la estadía más amena", expresó antes de cruzar la puerta de Gran Hermano.

Con la consagración ya confirmada, Sol también tuvo la posibilidad de realizar su último recorrido por el lugar donde permaneció durante más de 200 días. Mientras avanzaba por la pasarela, las luces se fueron apagando y la flamante campeona se despidió entre gritos de "¡gracias!" y "jaque mate".

Finalmente, antes de abandonar el reality, se detuvo para poner en palabras lo que significaba ese instante y resumir el vínculo que construyó con el lugar que la acompañó durante toda la competencia. " Traté de honrar esta casa y espero haber estado a la altura. No puedo creer estar viviendo esto", expresó.

     

 

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