La fuerte acusación de Sol Abraham contra Andrea del Boca tras ganar Gran Hermano

Solange Abraham se consagró como la gran ganadora de Gran Hermano Generación Dorada(Telefe) y, apenas un rato después de la definición, pasó por La Cumbre, el streaming donde los participantes del reality conversan con Santiago del Moro.
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Tras consagrarse campeona de Gran Hermano, Sol Abraham recordó un tenso episodio con Andrea del Boca y aseguró que su accionar fue premeditado.
Solange Abraham se consagró como la gran ganadora de Gran Hermano Generación Dorada(Telefe) y, apenas un rato después de la definición, pasó por La Cumbre, el streaming donde los participantes del reality conversan con Santiago del Moro.
En medio de la charla, Sol volvió sobre uno de los momentos más sensibles que atravesó dentro de la casa y que tuvo como protagonista a Andrea del Boca. Todo comenzó a partir de una pregunta de Eugenia, quien recordó el episodio en el que Sol le habló a la actriz sobre su hija mientras atravesaba días especialmente difíciles. "Tu talón de Aquiles fue tu hija y en eso te entiendo más que nadie. Y tu error al principio con el tema de Andrea ha sido contarle ese día en la cocina", le mencionó la santiagueña al analizar aquella situación.
Sol entonces explicó cómo vivió ese momento y por qué la conversación con Andrea terminó afectándola emocionalmente. "La verdad es que yo estaba viviendo los peores días con ese tema, y cada vez que me nombraban, me quebraban, entonces ella vino y me sacó el tema, y me empezó a hablar de la maternidad, y yo vi una mamá hablando con otra mamá, y me acuerdo de que me quebré", recordó Sol.
Ahí, Santiago del Moro decidió preguntarle directamente si creía que el acercamiento de Andrea había sido intencional. La respuesta de Sol fue contundente y volvió a poner el foco sobre aquel episodio que había quedado marcado dentro de la convivencia. "Sí. Lo planeó en una cámara, hay un clip donde ella dice: 'Voy a hacer esto para afectarla psicológicamente'", aseguró Sol.
Tras más de doscientos días de convivencia, estrategias, alianzas y conflictos que marcaron la temporada, Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) llegó a su esperada noche final. Sol Abraham y Yipio protagonizaron el último enfrentamiento de la edición y, finalmente, Abraham se consagró como la gran ganadora del reality.
La gala se transmitió este miércoles por el canal de la Familia, con Santiago del Moro al mando de una jornada llena de emoción y expectativa. Luego de una votación récord que alcanzó los 30.185.802 votos, el conductor reveló quién había obtenido el mayor apoyo del público. Uno de los momentos más llamativos de la noche fue el reencuentro entre las dos finalistas: se abrazaron brevemente, con cierta distancia, aunque la uruguaya no dudó en felicitar a quien acababa de quedarse con el título.
Antes de despedirse definitivamente del programa, la participante uruguaya aprovechó sus últimos minutos dentro de la casa para reflexionar sobre su paso por el juego y destacar los lazos que construyó durante la competencia.
"Estoy feliz, emocionada y muy agradecida. Mi premio va por otro lado. Me llevo toda esta gente que conocí en la casa y me hicieron la estadía más amena", expresó antes de cruzar la puerta de Gran Hermano.
Con la victoria ya confirmada, Sol también tuvo su momento para recorrer por última vez el espacio que habitó durante más de doscientos días. Mientras avanzaba por la pasarela, las luces se apagaban una a una y la flamante campeona se despidió entre gritos de “¡gracias!” y “jaque mate”.
Finalmente, antes de dejar atrás el reality, se detuvo para poner en palabras lo que significaba ese instante y resumir el vínculo que construyó con el lugar que la acompañó durante toda la competencia. "Traté de honrar esta casa y espero haber estado a la altura. No puedo creer estar viviendo esto", dijo con emoción.