La fuerte acusación de Sol Abraham contra Andrea del Boca tras ganar Gran Hermano

Cómo fue el saludo entre Yipio y Sol Abraham en la final de Gran Hermano

Tras más de doscientos días de convivencia, estrategias, alianzas y conflictos que marcaron la temporada, Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) llegó a su esperada noche final. Sol Abraham y Yipio protagonizaron el último enfrentamiento de la edición y, finalmente, Abraham se consagró como la gran ganadora del reality.

La gala se transmitió este miércoles por el canal de la Familia, con Santiago del Moro al mando de una jornada llena de emoción y expectativa. Luego de una votación récord que alcanzó los 30.185.802 votos, el conductor reveló quién había obtenido el mayor apoyo del público. Uno de los momentos más llamativos de la noche fue el reencuentro entre las dos finalistas: se abrazaron brevemente, con cierta distancia, aunque la uruguaya no dudó en felicitar a quien acababa de quedarse con el título.

Antes de despedirse definitivamente del programa, la participante uruguaya aprovechó sus últimos minutos dentro de la casa para reflexionar sobre su paso por el juego y destacar los lazos que construyó durante la competencia.

"Estoy feliz, emocionada y muy agradecida. Mi premio va por otro lado. Me llevo toda esta gente que conocí en la casa y me hicieron la estadía más amena", expresó antes de cruzar la puerta de Gran Hermano.

Con la victoria ya confirmada, Sol también tuvo su momento para recorrer por última vez el espacio que habitó durante más de doscientos días. Mientras avanzaba por la pasarela, las luces se apagaban una a una y la flamante campeona se despidió entre gritos de “¡gracias!” y “jaque mate”.

Finalmente, antes de dejar atrás el reality, se detuvo para poner en palabras lo que significaba ese instante y resumir el vínculo que construyó con el lugar que la acompañó durante toda la competencia. "Traté de honrar esta casa y espero haber estado a la altura. No puedo creer estar viviendo esto", dijo con emoción.