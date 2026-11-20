Quispe, identificado como el padre biológico de las bebés, estuvo presente durante el nacimiento e incluso participó del corte de los cordones umbilicales. Sin embargo, poco después del parto, les administró por vía oral una sustancia líquida que contenía un plaguicida de tipo fosforado, un compuesto altamente tóxico.

El crimen sucedió en 2017, a horas de que las gemelas nacieran. (Foto: cortesía Hola Salta)

De acuerdo con la acusación fiscal, el hombre actuó con la intención de provocarles la muerte, aprovechándose de que las recién nacidas se encontraban en una situación de absoluta indefensión. Tras suministrarles el veneno, colocó a las dos bebés dentro de una bolsa de plástico negra y la trasladó hasta las inmediaciones de la vivienda.

El dramático hallazgo de las bebés y la lucha por salvarles la vida

La situación fue descubierta alrededor de las 7.30 de aquella mañana, cuando personal médico y policial llegó a la vivienda rural después de que la madre de las niñas recibiera atención de urgencia en el hospital de Tilcara.

Durante el procedimiento, los efectivos y profesionales de la salud comenzaron a buscar a las recién nacidas y finalmente las encontraron dentro de la bolsa de plástico en la que habían sido abandonadas. Ambas presentaban un cuadro de intoxicación que requería asistencia médica inmediata.

Una de las mellizas fue trasladada al Hospital Salvador Mazza de Tilcara, donde murió como consecuencia del envenenamiento. Su hermana, que también se encontraba en estado grave, fue derivada al Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy y allí recibió tratamiento especializado y logró sobrevivir.

Los informes médicos y las pericias toxicológicas resultaron fundamentales para establecer las circunstancias del ataque y determinar la responsabilidad del acusado.

Quispe tenía una orden de captura desde 2017 y fue detenido en un pasaje fronterizo en 2025. (Foto: Ministerio Público de la Acusación, Provincia de Jujuy)

Estuvo prófugo más de ocho años

Después del crimen, Pedro Gabriel Quispe permaneció fuera del país durante más de ocho años, mientras la Justicia intentaba localizarlo. Sobre el hombre pesaba una orden de captura vigente desde 2017, pero su detención recién se concretó en diciembre de 2025.

El acusado fue interceptado cuando intentaba reingresar a la Argentina a través de un paso fronterizo. Su arresto permitió avanzar con el proceso judicial y llevar el caso a juicio oral. Durante el debate, el tribunal analizó diferentes elementos probatorios, entre ellos informes médicos, estudios toxicológicos, declaraciones de profesionales de la salud y testimonios de los policías que participaron del hallazgo de las bebés.

A partir de esas pruebas, los magistrados concluyeron que Quispe había sido responsable del ataque que provocó la muerte de una de sus hijas y puso en peligro la vida de la otra.

Prisión perpetua por el asesinato de su hija

El fallo fue anunciado este jueves 19 de noviembre y contó con el voto unánime de los tres integrantes del tribunal. Quispe fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, en ambos casos por el vínculo, la alevosía y el uso de veneno.

Por otra parte, los jueces ordenaron remitir a la Fiscalía de Turno copias de las declaraciones de Marta Espíritu Puma, realizadas durante la investigación y el juicio, junto con el registro audiovisual de una audiencia. La medida busca determinar si de esos testimonios surge la posible comisión de otro delito, en tanto, los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer dentro del plazo previsto por el Código Procesal Penal de Jujuy.

Una vez que las partes sean notificadas formalmente, podrán solicitar la revisión del fallo ante una instancia judicial superior. De esta manera, el caso que comenzó con el envenenamiento de dos recién nacidas en una vivienda rural de Tilcara llegó a una condena casi una década después, tras años de búsqueda del responsable y un proceso judicial que permitió reconstruir lo ocurrido.