Día del Jubilado: por qué se celebra el 20 de septiembre

Con el tiempo, el sistema se amplió más allá del sector público y se introdujeron reformas que actualizaron los criterios de edad mínima de retiro, años de aportes y cálculo dehaberes. Hoy, los hombres pueden jubilarse a los 65 años y las mujeres a los 60, siempre que hayan completado al menos 30 años de contribuciones.

A lo largo de la historia, la legislación argentina incorporó distintos tipos de jubilación y pensiones, como las por invalidez, las pensiones por fallecimiento y regímenes especiales para ciertos trabajadores. Cada normativa buscó organizar la administración de los fondos y garantizar que los aportes realizados durante la vida laboral se transformaran en prestaciones al momento del retiro.

La sanción de la ley 4.349 y la creación de la Caja Nacional constituyen hitos fundamentales en la historia del sistema previsional argentino, al establecer un marco formal que permitió proteger a los trabajadores al final de su vida laboral y sentar las bases para futuras reformas.