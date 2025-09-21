Marcela Tauro contó que una exvedette top está acusada de usurpar un departamento en Mar del Plata

La propietaria también detalló que Dal solo depositó una parte del monto acordado: "Depositó 300 mil pesos. El alquiler que no llegamos a acordar era de 580 mil más todos los gastos. Solo me pagó 300 mil pesos. Y ahí empezó con que era una estafadora, con que no era la titular de dominio, con que un millón de problemas para no pagar", remarcó. Según Nadia, la deuda total asciende a 3 millones de pesos.

Ante la exposición pública, Patricia Dal se comunicó con el programa y dio su versión de los hechos: "Ella no cumplió desde un primer momento con el contrato. Yo tengo un abogado penalista porque hay una causa penal hecha por mí, no por ella. La carátula de la denuncia es por incumplimiento del contrato. Ella no cumplió con el contrato. Simplemente se mandó un contrato y me dio la posesión. Yo se lo mandé firmado y ella nunca lo firmó".

La panelista Karina Iavícoli le preguntó directamente: "¿Por qué mentiría Nadia?". A lo que Dal respondió sin dudar: "Porque es una estafadora".

Qué fue de la vida de Patricia Dal, la vedette que trabajó con los grandes capocómicos de los 80

Patricia Dal fue una figura destacada del espectáculo argentino en los años '70 y '80, reconocida por su trabajo como vedette, actriz y modelo. Aunque con el tiempo se alejó de los escenarios, su brillo no se apagó. Nacida en 1952, alcanzó gran popularidad en los '80 con participaciones en programas como ¿Lo viste a Porcel? y Calabromas, además de compartir escena con Jorge Porcel y Alberto Olmedo. “En su momento pensé en un montón de cosas que me quedaron, compañeros como el negro Olmedo, historias… esas comidas increíbles, donde éramos 40, 50… muchas anécdotas. Nos cuidaban mucho”, recordó.

Con los años, decidió reinventarse. En 2021, en Quédate (El Nueve), reveló su interés por la psicología y cómo descubrió el coaching ontológico. “Siempre tuve ganas de estudiar cosas que había dejado pendientes con el tema del teatro. A mí me gusta mucho la psicología”, explicó. “Los actores tenemos que reinventarnos, pero no solo para trabajar en el teatro, sino muchas veces para trabajar en otra cosa”, agregó.