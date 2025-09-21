Marcela Tauro contó que una exvedette top está acusada de usurpar un departamento en Mar del Plata

Este domingo, en Infama (América TV), la conductora Marcela Tauro sorprendió con una denuncia inesperada: una reconocida exvedette estaría ocupando ilegalmente un departamento en Mar del Plata.
Una figura del espectáculo fue acusada de ocupar ilegalmente un departamento en Mar del Plata. La dueña reclama una deuda millonaria y exige justicia.
"Ella es actriz. Ella fue vedette mucho tiempo. Muy conocida, una número uno. Trabajó con todos los número uno de la Argentina. Y nos llega una información donde nos dice una persona: 'Esta famosa me está usurpando el departamento'. No le pagó y no la pueden sacar del departamento", comenzó diciendo la periodista, en tono enigmático.
Minutos después, habló en una nota Nadia, la dueña del inmueble, quien reveló que la persona en cuestión es Patricia Dal. "Desde mayo está viviendo ahí. Hace cuatro meses está viviendo ahí, no paga alquiler, no paga la luz ni el gas, no paga las expensas, no paga nada y no se quiere ir", denunció.
Nadia relató cómo comenzó el vínculo con Dal: "Lo fue a ver, me dijo que le gustaba. Quería hacer unos arreglos. Así que le expliqué que había una semana que se tenía que ir porque tenía a otra chica que justo me lo alquilaba. Ella me dijo que no había problema, que se quedaba esos días, que se iba los otros días y que después volvía. Esos días, porque si no parece que no se entiende, esos días ella iba a hacer unas mejoras. Entonces yo le dije que hacíamos el contrato directamente cuando volvía, después que esté la otra chica esa semana que tenía alquilada. Empezábamos el 1 de junio y terminaba el 1 de diciembre. Llega el día 10 y ella no paga. No se fue cuando tenía que venir la chica y después llegó el día 10 y no me pagó. Tenemos un contrato escrito que está solo firmado por ella, porque antes de llegar a firmarlo me empezó a acusar de estafadora. La verdad que yo no entiendo en qué la estafé. Agarrándose de eso, no paga y no pagó nunca".
La propietaria también detalló que Dal solo depositó una parte del monto acordado: "Depositó 300 mil pesos. El alquiler que no llegamos a acordar era de 580 mil más todos los gastos. Solo me pagó 300 mil pesos. Y ahí empezó con que era una estafadora, con que no era la titular de dominio, con que un millón de problemas para no pagar", remarcó. Según Nadia, la deuda total asciende a 3 millones de pesos.
Ante la exposición pública, Patricia Dal se comunicó con el programa y dio su versión de los hechos: "Ella no cumplió desde un primer momento con el contrato. Yo tengo un abogado penalista porque hay una causa penal hecha por mí, no por ella. La carátula de la denuncia es por incumplimiento del contrato. Ella no cumplió con el contrato. Simplemente se mandó un contrato y me dio la posesión. Yo se lo mandé firmado y ella nunca lo firmó".
La panelista Karina Iavícoli le preguntó directamente: "¿Por qué mentiría Nadia?". A lo que Dal respondió sin dudar: "Porque es una estafadora".
Patricia Dal fue una figura destacada del espectáculo argentino en los años '70 y '80, reconocida por su trabajo como vedette, actriz y modelo. Aunque con el tiempo se alejó de los escenarios, su brillo no se apagó. Nacida en 1952, alcanzó gran popularidad en los '80 con participaciones en programas como ¿Lo viste a Porcel? y Calabromas, además de compartir escena con Jorge Porcel y Alberto Olmedo. “En su momento pensé en un montón de cosas que me quedaron, compañeros como el negro Olmedo, historias… esas comidas increíbles, donde éramos 40, 50… muchas anécdotas. Nos cuidaban mucho”, recordó.
Con los años, decidió reinventarse. En 2021, en Quédate (El Nueve), reveló su interés por la psicología y cómo descubrió el coaching ontológico. “Siempre tuve ganas de estudiar cosas que había dejado pendientes con el tema del teatro. A mí me gusta mucho la psicología”, explicó. “Los actores tenemos que reinventarnos, pero no solo para trabajar en el teatro, sino muchas veces para trabajar en otra cosa”, agregó.