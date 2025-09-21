Daniela Celis reveló cómo está Thiago Medina tras su delicada operación: "El órgano más afectado..."

Desde el momento del accidente, familiares, amigos y excompañeros de Gran Hermano se han mostrado unidos y presentes, acompañando a Daniela en este difícil trance. La joven ha sido el principal sostén emocional de la familia, y su compromiso con la recuperación de Thiago ha conmovido a sus seguidores, que no dejan de enviar mensajes de apoyo y esperanza a través de las redes sociales.

daniela celis, historia thiago medina

Qué dijo el papá de Thiago Medina sobre la interna familiar con Daniela Celis

A siete días del grave accidente automovilístico que sufrió Thiago Medina en la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno, este viernes finalmente pudo ser intervenido quirúrgicamente por segunda vez. El ex participante de Gran Hermano estuvo acompañado en todo momento por sus seres queridos.

Durante las cuatro horas que duró la operación en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, sus hermanos, amigos, su padre Julio y su expareja Daniela Celis —madre de sus hijas— se mantuvieron atentos y rezando por su recuperación. Los médicos trabajaron en la reconstrucción de su parrilla costal, una intervención compleja que requería máxima precisión.

Una vez finalizada la cirugía, Julio y Daniela, junto a Nacho Castañares, se mostraron unidos frente a las cámaras, dejando atrás cualquier rumor de conflicto familiar. En diálogo con DDM (América TV), Pestañela agradeció al equipo médico y al hospital por el trato recibido, mientras que Julio, aunque preocupado, se mostró esperanzado: “Hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado, está sensible. Hay que esperar el tiempo que se necesite. Posiblemente mañana o pasado nos den más información”, expresó.

A pesar del dolor y la incertidumbre, Julio fue claro al hablar del vínculo familiar y la relación con Daniela. “Estamos todos juntos desde el primer momento. Agradecerles a los ‘hermanitos’ que están siempre acá. Se portaron re bien, están siempre presentes”, dijo con emoción.

Sobre los rumores de tensión con Celis, Julio no dudó en elogiarla por su actitud y compromiso con el cuidado de Thiago, a pesar de que estaban separados al momento del accidente. “Ella es una fenómena, es muy fuerte, es una tora. No es La Tora, como la otra, una leona”, afirmó conmovido, despejando cualquier especulación sobre conflictos entre ellos.