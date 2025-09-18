ANSES paga un bono de $60.000 a jubilados en septiembre: quiénes acceden

Bono proporcional: a quiénes les toca $60.000
Los jubilados y pensionados que superen la mínima cobrarán un monto proporcional, que se reduce escalonadamente hasta desaparecer en los haberes más altos.
Por ejemplo, un jubilado que percibe $340.277,17 recibirá un refuerzo de $60.000.
Jubilados_cobro
ANSES paga un bono de $70.000 a jubilados: fecha y cómo cobrarlo
Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre 2025
Con el aumento y el bono, los ingresos quedan así:
-
Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono).
-
PUAM: $326.221,74 ($256.221,74 de haber + $70.000 de bono).
-
PNC por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 de haber + $70.000 de bono).
-
PNC madre de siete hijos o más: $390.277,17 ($320.277,17 + $70.000).
-
Jubilado con bono proporcional de $60.000: ejemplo $340.277,17 de haber + $60.000 de bono = $400.277,17.
-
Jubilación máxima: $2.155.162,17 (sin bono adicional).
Otros beneficios de ANSES en septiembre
Además de las jubilaciones y pensiones, ANSES mantiene en septiembre el pago de distintas asignaciones familiares y universales:
-
AUH: $115.065 por hijo (se cobran $92.052 netos por la retención del 20%).
-
AUH por hijo con discapacidad: $374.744.
-
Asignación por Embarazo (AUE): $115.065.
-
Ayuda Escolar Anual: $43.522.
-
Asignación por Nacimiento: $67.064.
-
Asignación por Adopción: $401.095.
-
Asignación por Cuidado de la Salud: $115.065.
Calendario de pagos ANSES septiembre 2025
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
-
DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
-
DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
-
DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
-
DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
-
DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
-
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
-
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
-
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
-
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
-
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima
-
DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
-
DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
-
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
-
DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
-
DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre