ANSES paga un bono de $60.000 a jubilados en septiembre: quiénes acceden

Bono proporcional: a quiénes les toca $60.000

Los jubilados y pensionados que superen la mínima cobrarán un monto proporcional, que se reduce escalonadamente hasta desaparecer en los haberes más altos.

Por ejemplo, un jubilado que percibe $340.277,17 recibirá un refuerzo de $60.000.

Jubilados_cobro ANSES paga un bono de $70.000 a jubilados: fecha y cómo cobrarlo

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre 2025

Con el aumento y el bono, los ingresos quedan así:

Jubilación mínima : $390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono).

PUAM : $326.221,74 ($256.221,74 de haber + $70.000 de bono).

PNC por invalidez o vejez : $294.194,02 ($224.194,02 de haber + $70.000 de bono).

PNC madre de siete hijos o más : $390.277,17 ($320.277,17 + $70.000).

Jubilado con bono proporcional de $60.000 : ejemplo $340.277,17 de haber + $60.000 de bono = $400.277,17.

Jubilación máxima: $2.155.162,17 (sin bono adicional).

Otros beneficios de ANSES en septiembre

Además de las jubilaciones y pensiones, ANSES mantiene en septiembre el pago de distintas asignaciones familiares y universales:

AUH : $115.065 por hijo (se cobran $92.052 netos por la retención del 20%).

AUH por hijo con discapacidad : $374.744.

Asignación por Embarazo (AUE) : $115.065.

Ayuda Escolar Anual : $43.522.

Asignación por Nacimiento : $67.064.

Asignación por Adopción : $401.095.

Asignación por Cuidado de la Salud: $115.065.

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima