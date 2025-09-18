En vivo Radio La Red
ANSES paga un bono de $60.000 a jubilados en septiembre: quiénes acceden

ANSES suma un aumento del 1,9% a los haberes y un bono extraordinario. Conocé qué jubilados y pensionados acceden al refuerzo completo y quiénes reciben el proporcional.

Septiembre llega con aumentos y refuerzos para jubilados y pensionados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó una suba del 1,9% en los haberes previsionales, según la fórmula de movilidad que ajusta los ingresos mes a mes de acuerdo con la inflación.

A este incremento se suma un bono extraordinario de hasta $70.000, que busca compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la suba constante de precios. Sin embargo, el beneficio no es universal: se paga de manera escalonada, priorizando a quienes perciben los haberes más bajos.

Jubilados de ANSES: quiénes cobran el bono completo de $70.000 en septiembre 2025

El refuerzo será otorgado en su totalidad a los siguientes grupos:

  • Jubilados y pensionados con haber mínimo.

  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.

  • Madres de siete hijos o más que reciben PNC.

Bono proporcional: a quiénes les toca $60.000

Los jubilados y pensionados que superen la mínima cobrarán un monto proporcional, que se reduce escalonadamente hasta desaparecer en los haberes más altos.

Por ejemplo, un jubilado que percibe $340.277,17 recibirá un refuerzo de $60.000.

Jubilados_cobro
ANSES paga un bono de $70.000 a jubilados: fecha y cómo cobrarlo

ANSES paga un bono de $70.000 a jubilados: fecha y cómo cobrarlo

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre 2025

Con el aumento y el bono, los ingresos quedan así:

  • Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono).

  • PUAM: $326.221,74 ($256.221,74 de haber + $70.000 de bono).

  • PNC por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 de haber + $70.000 de bono).

  • PNC madre de siete hijos o más: $390.277,17 ($320.277,17 + $70.000).

  • Jubilado con bono proporcional de $60.000: ejemplo $340.277,17 de haber + $60.000 de bono = $400.277,17.

  • Jubilación máxima: $2.155.162,17 (sin bono adicional).

Otros beneficios de ANSES en septiembre

Además de las jubilaciones y pensiones, ANSES mantiene en septiembre el pago de distintas asignaciones familiares y universales:

  • AUH: $115.065 por hijo (se cobran $92.052 netos por la retención del 20%).

  • AUH por hijo con discapacidad: $374.744.

  • Asignación por Embarazo (AUE): $115.065.

  • Ayuda Escolar Anual: $43.522.

  • Asignación por Nacimiento: $67.064.

  • Asignación por Adopción: $401.095.

  • Asignación por Cuidado de la Salud: $115.065.

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

