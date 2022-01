"Era una guerrera": el crudo relato de la madre de la policía que fue degollada en La Plata

El desgarrador relato brinda un elemento clave en la investigación, en donde la Justicia tenía como principal sospechoso del aberrante crimen a la ex pareja de la víctima, identificado como Nélson Iván Teves (34), de acuerdo a lo informado por eldia.com.

"Él se estaba llevando sus cosas porque habían acordado que el 1 de enero iba a dejar la casa. No vivo con ellos, pero sé que tenían problemas y siempre discutían por lo mismo, ya que él no mostraba ningún tipo de progreso en la casa. Tamara siempre trabajaba pero él no hacía nada", contó Marta.

Consultada sobre la violencia física en la pareja, la madre de la joven resaltó que "Teves nunca llegó a golpearla, aunque siempre fue muy altanero, muy soberbio". La familiar de la víctima destacó que "él se llevaba bien con toda la familia pero con Tamara tenía problemas de pareja".

Sobre cómo era su hija, la madre de Tamara, relató: "era una belleza de persona, daba su vida por su hija, se volvía loca. Él, Teves, le dijo a varias personas que ella lo había echado de la casa con la nena, y eso no pasó. Tamara se desvivía por su hija, era una guerrera".

Tamara femicidio.jpg El femicida (izq) y Tamara (der) (Foto: El Día)

¿Cómo fue asesinada Tamara?

El hecho sucedió alrededor de las dos de la mañana, en un predio ubicado en 156, entre 529 y 530. Las causas que llevaron al victimario a cometer femicidio.

La víctima de 29 años fue llevada con una herida de gravedad al Hospital de Romero por oficiales de la policía. Sin embargo, a pesar de los intentos no pudieron salvarla.

El hombre y principal sospechoso se habría dado a la fuga, pero fue interceptado por la policía para luego ser aprehendido y el vehículo secuestrado. El sospechoso está siendo indagado por la policía, quien busca datos que conecten al hombre con el femicidio. Es por esto que han allanado una vivienda en busca de pistas que permitan esclarecer los motivos del ataque.

Tamara Gómez Coronel tenía una hija de 8 años fruto de su relación con el presunto femicida, quien quedó detenido en la comisaría 14 de Romero.