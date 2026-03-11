El error garrafal en las redes de Boca que dejó al descubierto la formación para el clásico ante San Lorenzo
Una imagen difundida por el propio club durante el entrenamiento en Ezeiza dejó ver la pizarra del entrenador y permitió conocer la formación que Boca planea repetir ante San Lorenzo.
En la previa del clásico frente a San Lorenzo, una imagen difundida por el propio Boca Juniors generó sorpresa entre los hinchas y dejó al descubierto un detalle inesperado. Durante una publicación habitual del club sobre los entrenamientos en el predio de Ezeiza, una foto mostró al entrenador Claudio Úbeda con una pizarra en la mano en la que se alcanzaba a distinguir la formación que tiene en mente para el próximo partido.
La postal rápidamente se volvió llamativa porque en el esquema que figuraba en el pizarrón aparecían los mismos nombres que luego trascendieron como el equipo titular que podría enfrentar al Ciclón en La Bombonera, por la décima fecha del Torneo Apertura.
De esta manera, lo que parecía una simple imagen del entrenamiento terminó revelando pistas claras sobre la idea del entrenador para el clásico.
Qué se vio en la foto del entrenamiento de Boca
La imagen muestra a Úbeda dando indicaciones durante la práctica mientras sostiene una pizarra con anotaciones. Allí se alcanzaban a distinguir las dos formaciones que se enfrentaban durante el ensayo táctico.
Ese detalle permitió advertir cuál sería el equipo que el técnico planea utilizar en el próximo compromiso. Según lo que pudo verse en el apunte, el entrenador apostaría por repetir la misma alineación que viene de lograr una contundente victoria en la fecha anterior.
La posibilidad de mantener el mismo once también tiene relación directa con el rendimiento que mostró el equipo en el último partido.
Por qué Boca repetiría el mismo equipo contra San Lorenzo
El principal motivo está vinculado con el buen funcionamiento que mostró el conjunto xeneize en el triunfo por 3-0 frente a Lanús, un rival que llegaba a ese encuentro tras consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana.
Ese rendimiento llevó al cuerpo técnico a considerar la posibilidad de mantener la base del equipo para el clásico, siempre y cuando no aparezcan imprevistos de último momento antes del partido.
Cuál sería la formación de Boca para el clásico
Si no surgen cambios de último momento, el equipo que prepara Úbeda para enfrentar a San Lorenzo estaría integrado por: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.
Si finalmente se confirma esta alineación, Boca repetirá el mismo once que utilizó en su última presentación, con la intención de sostener el nivel mostrado y volver a sumar un triunfo en un clásico que puede ser clave en el desarrollo del campeonato.