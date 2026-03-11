El error garrafal en las redes de Boca que dejó al descubierto la formación para el clásico ante San Lorenzo

Ese detalle permitió advertir cuál sería el equipo que el técnico planea utilizar en el próximo compromiso. Según lo que pudo verse en el apunte, el entrenador apostaría por repetir la misma alineación que viene de lograr una contundente victoria en la fecha anterior.

La posibilidad de mantener el mismo once también tiene relación directa con el rendimiento que mostró el equipo en el último partido.

ubeda_formacion3

Por qué Boca repetiría el mismo equipo contra San Lorenzo

El principal motivo está vinculado con el buen funcionamiento que mostró el conjunto xeneize en el triunfo por 3-0 frente a Lanús, un rival que llegaba a ese encuentro tras consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana.

Ese rendimiento llevó al cuerpo técnico a considerar la posibilidad de mantener la base del equipo para el clásico, siempre y cuando no aparezcan imprevistos de último momento antes del partido.

Cuál sería la formación de Boca para el clásico

Si no surgen cambios de último momento, el equipo que prepara Úbeda para enfrentar a San Lorenzo estaría integrado por: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.

Si finalmente se confirma esta alineación, Boca repetirá el mismo once que utilizó en su última presentación, con la intención de sostener el nivel mostrado y volver a sumar un triunfo en un clásico que puede ser clave en el desarrollo del campeonato.