Bomba: el polémico dato que contó Ximena Capristo sobre la internación de Allegra y que enfurecería a Nicole Neumann

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Además, el panelista fue más allá al referirse a la presencia de Neumann durante esos días: “Nicole estuvo un par de horas. Estuvo un ratito el viernes y un ratito el sábado”, sostuvo, marcando una clara diferencia con el relato público de la modelo.

Pero la polémica no terminó ahí. Minutos después, Ximena Capristo redobló la apuesta con una información aún más filosa que contradice de lleno la versión de la rubia. “Yo tengo un chat. Una de mis amigas es médica y trabaja en el Sanatorio Nordelta y me cuentan que Nicole estuvo 10 minutos, literal”, lanzó sin vueltas.

Lejos de quedarse ahí, la panelista sumó otro dato que no pasó inadvertido: “que el padre de la nena estuvo ahí, durmiendo en un sillón de acompañante y que Nicole ni estuvo”, afirmó con contundencia.

Finalmente, Capristo cerró con una opinión personal que dejó tela para cortar: “Por más separados que estén, yo si tengo a mi hija internada, me clavo ahí”. Una frase que podría reavivar el conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, en medio de una historia que parece no encontrar tregua.

Yanina Latorre, Nicole Neumann y Ximena Capristo - captura SQP

Por qué Fabián Cubero enfureció con Nicole Neumann luego de que ventilase la internación de Allegra

En medio del fin de semana largo por Pascuas, Nicole Neumann volvió a mostrarse activa en sus redes sociales y dejó en claro que, lejos de relajarse, atravesó jornadas intensas con sus hijos. Desde sus historias de Instagram, la modelo compartió un descargo donde explicó que, teniendo cuatro chicos, el descanso quedó completamente relegado durante esos días. Sin embargo, lo que más repercusión generó fue la revelación sobre la salud de Allegra, su hija junto a Fabián Cubero.

A bordo de su auto y visiblemente cansada, la modelo decidió contar cómo fueron sus últimas horas. “Para mí no hay nada menos vacaciones que los feriados, salvo que te hayas podido ir de viaje a algún lado”, lanzó en tono crítico. Y enseguida profundizó su postura: “Estás con menos ayuda, todos los horarios desordenados y si tenés bebés chiquitos no existe el descanso, no me tiro toda la tarde a mirar series, ni cerca de eso”, remarcó, dejando en evidencia lo demandante de su rutina familiar.

En ese mismo relato, Nicole Neumann sorprendió al contar que su hija del medio debió ser internada de urgencia. "Estuve en la clínica porque a una de mis gordas le agarró una alergia al componente de un medicamento que estaba tomando. Lo que hubo de sol viernes y sábado todo el día y yo acompañando a mi gordita”, expresó con angustia sobre el difícil momento.

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Pero la situación no quedó solo en el plano familiar. Este lunes, en el programa SQP (América TV), el periodista Nico Peralta aportó información que dejó al descubierto el fuerte malestar de Fabián Cubero tras la exposición pública del tema. Según explicó, el exfutbolista no habría tomado bien que se ventilara la internación de la adolescente.

De acuerdo a su versión, durante esos días Cubero estuvo completamente abocado al cuidado de su hija. Incluso, aseguró que pasó las tres noches en la clínica acompañándola sin interrupciones. Además, aclaró que en ese momento Allegra estaba bajo su responsabilidad.

En contraste, el panelista detalló: “Nicole estuvo un par de horas, fue un ratito a la tarde el viernes y uno el sábado. Él no hubiese tenido problema si ella quería quedarse a dormir con la nena, pero no estuvo la voluntad”, lo que habría incrementado la tensión entre ambos.

Otro punto que generó enojo, según Peralta, fue la repercusión que tuvo la publicación. “Empezaron a llamar los familiares”, explicó, y agregó que la intención de Fabián Cubero era mantener la situación en reserva para evitar preocupaciones innecesarias, especialmente en el entorno cercano.

Por último, el periodista contextualizó el motivo del hermetismo: “Ahora viene su fiesta de 15, está atravesando la adolescencia, no querían exponerla a Allegra”. Y cerró con una frase contundente: “No se entiende por qué cuatro días después cuenta eso en redes sociales cuando la idea era no contarlo”. Todo indica que el conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero suma un nuevo capítulo y promete seguir dando que hablar.