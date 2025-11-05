En vivo Radio La Red
Escándalo: un fiscal se negó al test de alcoholemia, amenazó a los agentes y los invitó a pelear

Un funcionario judicial protagonizó un violento episodio durante un control de alcoholemia. Se negó a realizar el test, insultó a los agentes e incluso los desafió a pelear, en una escena que quedó registrada en video y se viralizó.

Un escándalo sacude la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Santa Cruz. Un fiscal auxiliar de Caleta Olivia fue filmado mientras se negaba a realizar un control de alcoholemia, insultaba y amenazaba a los agentes de tránsito e incluso los desafiaba a pelear, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El episodio ocurrió días atrás en el cruce de las calles Alvear y Necochea, en plena zona céntrica, cuando un operativo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial detuvo al conductor de un Nissan March Advance que se encontraba mal estacionado. El hombre, visiblemente alterado, reaccionó con violencia ante el pedido de los inspectores de someterse al test de alcoholemia.

Una escena insólita frente a los agentes

De acuerdo con el parte policial, los inspectores le solicitaron que realizara el test de alcoholemia, a lo que el funcionario judicial respondió con tono desafiante: “No me tutee. ¡Bájeme el tono! ¿Quién sos? Funcionario público igual que yo”, gritó, mientras se negaba reiteradamente a cumplir con el procedimiento.

Uno de los agentes intentó explicarle que el control era obligatorio y que su negativa implicaba una infracción grave. Sin embargo, el fiscal redobló la confrontación: “Llamá a quien quieras, no voy a hacer el test. Mándame una multa a casa. Uy, qué susto, me vas a hacer una multa. Estoy re preocupado”, respondió de manera irónica, según se escucha en el video grabado por testigos.

El enfrentamiento escaló rápidamente. En otro tramo de la filmación, Sachi se acercó a uno de los policías presentes y exigió: “Tomame la denuncia ya. Quiero denunciarlo por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y hostigamiento”.

Acto seguido, invitó a pelear al inspector, diciéndole: “Sacate el uniforme si querés. Vamos ahora. No me podés meter en cana porque soy funcionario”.

Amenazas, gritos y descontrol total

En la grabación, que fue difundida por el periodista Gustavo Grabia, se observa el nivel de agresividad del fiscal que se baja del vehículo varias veces, discute con distintos agentes, intenta victimizarse como funcionario público y repite frases fuera de lugar: “Tengo domicilio acá a la vuelta. Me viene a joder porque tiene ganas. Vos te pensás que sos vivo, te siento de culo si me jodés”, le dice a uno de los agentes, mientras otro intenta calmar la situación.

Incluso llega a invocar a familiares con cargos judiciales: “Ahí tiene a mi tío Iglesias, llamalo si querés”, grita desafiante, refiriéndose a un magistrado de la zona.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando el auxiliar fiscal invita nuevamente a pelear a los agentes, repitiendo: “Sacate el uniforme y vamos. Si querés, me lo saco ya. Dale”.

La respuesta de los policías fue mantenerse en calma y continuar con el procedimiento, pese a las provocaciones y al evidente estado de exaltación del conductor.

El procedimiento oficial y las sanciones posibles

El personal de tránsito labró el acta correspondiente por negativa al test de alcoholemia, infracción que la ley considera grave y que puede implicar multas económicas, suspensión del registro y sanciones judiciales si se trata de un funcionario público.

Además, los agentes denunciaron haber sido amenazados y hostigados, por lo que el caso fue derivado a la autoridad judicial competente en Chubut. Según el medio local Tiempo Sur, las actuaciones incluyen amenazas, resistencia a la autoridad y negativa a colaborar con un operativo de control vehicular.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial ratificó que en casos como este, la negativa a realizar el test equivale a una prueba positiva, es decir, el conductor es sancionado como si hubiera superado los límites de alcohol permitidos.

